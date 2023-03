Protest cu zeci de mașini la Capul Dealului!

* Zeci de oameni spun că vor bloca circulația dacă nu se vor lua măsuri

Zeci de șoferi din Brănești au ieșit, ieri, cu mașinile în stradă și au protestat pentru felul în care arată drumul județean ce face legătura cu comuna Aninoasa, spre Bibești. E un traseu de 20 de kilometri care face legătura între două rute importante din județ, dar care nu a fost modernizat niciodată. E cam ultimul din județ care arată „varză”, așa cum îl descriu cei care ieri au protestat în cadrul unui miting autorizat legal.

Oamenii s-au strâns în drumul național, la Capul Dealului, unde inclusiv primarul localității era prezent la un meci de fotbal. Pe protestatari nu i-a băgat nimeni în seamă, jandarmii și polițiștii asigurându-se că manifestarea se desfășoară legal. Oamenii spun că s-au săturat să bage banii în mașini și să le repare o dată la câteva luni din cauza gropilor din carosabil.

„Au trecut 2-3 luni, trebuie să mergem cu ele la service. Ne ducem pe banii noștri că nu poți să spui că trebuie să plătească firma de asigurări că nu are cum. Ce să spui, că ai dat cu mașina în groapă și ai rupt roata? Suntem luați de proști, că altfel cred că se interesa cineva și de soarta noastră”, a spus unul dintre șoferi. „Am pricopsit service-urile că la câteva luni s-a dus unghiul de fugă, schimbi jenți, brațe, bucșe, telescoape. Am ajuns să le ținem acasă ca să nu le mai distrugem. Ducem copiii la școală, facem naveta și trebuie să mergem pe drumul ăsta vai de mama lui. De mașinile noastre se alege praful o dată la câteva luni”, a spus un alt șofer.

Coloana de nemulțumiți a fost formată din aproape 100 de mașini, unii șoferi venind la protest și cu soțiile, dar și cu copiii. Pe unele porțiuni de drum li s-au alăturat și căruțașii, pentru că și ei suferă din cauza gropilor din asfalt. „Avem și mașină, dar și căruță, dar mașina e mai distrusă decât căruța. Și căruța se strică la gropile astea, dar nu avem ce face, trebuie să ne facem treburile. Noi, la Capul Dealului, cred că suntem ultimii oameni din lume, de arată drumul ăsta în halul ăsta. Au venit unii, zilele trecute, și au cârpit repede niște gropi, mai ales când s-a auzit că facem protestul. Cred că s-au gândit că vine și presa și să nu apară multe gropi în ziar sau la televizor, dar până la Aninoasa tot drumul e ca după bombardament”, a spus un localnic. Protestul s-a desfășurat pe parcursul a trei ore și a fost fără incidente. Oamenii au ținut doar să își exprime nemulțumirile, dar spun că dacă autoritățile nu vor lua măsuri se vor radicaliza și vor bloca circulația. Consiliul Județean Gorj, cel care administrează drumul respectiv, a transmis recent că are în plan modernizarea acestei rute de 20 de kilometri.

Gelu Ionescu