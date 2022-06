Protest al piețarilor! Mesajul către Romanescu – „mama dvs. vinde fără licitație!”

Zeci de comercianți din Piața Centrală a municipiului Târgu-Jiu au închis ieri, după prânz, tarabele și au venit în curtea Primăriei pentru a protesta față de decizia autorităților locale de a scoate la licitație mesele pe care aceștia își vând marfa.

Protestul a fost cu puțin înainte ca membrii Consiliului Local să se întrunească și să ia o decizie în acest sens. Oamenii au venit la Primărie pentru a-și spune necazurile, dar nu a venit nimeni să discute cu ei, pentru ședința de Consiliu Local fiind primită o delegație a acestora. Consilierii Eduard Lădaru și Luis Popa au discutat cu cei nemulțumiți, dar oamenii au cerut ca în mijlocul lor să vină primarul Marcel Romanescu. Unii dintre ei au avut și un mesaj pentru edil, știind că mama acestuia este la fel ca mulți dintre ei vânzătoare la piața din Petroșani a produselor pe care le obține în grădina proprie. „Avem și noi problemele noastre, nu suntem cine știe ce pricopsiți. Nu suntem Mafie, samsari sau bișnițari. Producătorii singuri vin și la cireșe acum ne roagă să le dăm oameni să culeagă și să ne aducă marfa ca să o poate vinde. Nimeni nu știe, dar dumneavoastră domnule primar sunteți în temă pentru că aveți și dumneavoastră o mamă care vinde ca și noi în Petroșani și acolo nu e piața licitată. Luați-ne și pe noi în considerare. Nu vrem piața licitată. Dacă vine apoi alt partid și vrea să mute piața altfel noi ce facem? Nu mai înțeleg nimic. Vând acolo de peste 20 de ani, dar acum chiar nu mai înțeleg ceva din ce vor să facă”, a spus o vânzătoare. Comercianții ar trebui să își liciteze tarabele, dar spun că autoritățile nici măcar nu au investit în modernizarea pieței, iar ei vor fi eliminați de acolo pentru că nu vor face față cheltuielilor. „Se va ajunge și la 7 milioane pe o masă, poate și la 10 sau 12 – 15 milioane de lei pentru că e licitație în plic. Suma pe care ai scris-o acolo va trebui să o plătești apoi lună de lună. Păi de unde atâția bani? De unde? Omul disperat poate că licitează o sumă mare, dar apoi trebuie să o plătească. Dacă era licitație deschisă mai ziceam, vedeam care e prețul de pornire, mai puneam eventual noi un pic, iar dacă nu pot plăti mă opresc din licitație și trec la altă masă. Dar la cum fac ei ne trimit pe toți acasă, o să vedeți. Licitația trebuia cu strigare, nu în plic închis”, a spus un comerciant. Oamenii sunt disperați și spun că nu vor plăti vreodată taxele care li se percep.

„Sunt condiții mizerabile acolo, e curent, e ger iarna, cald acum vara. Nu au făcut nimic să nu ne mai înghețe marfa iarna, vin oamenii și ne înjură că le vindem cartofi înghețați, dar astea sunt condițiile. Taxe știu să ne ceară. Noi suntem producători, venim de la țară și vindem cu plasa ce putem și cât putem pentru traiul de zi cu zi. Nu ne vom descurca cu ceea ce ne cer ei și cred că vor să nu mai fie nimeni pe piață și toată lumea să cumpere de la market că cine are bani nu vine la noi, se duce la market. Și așa ne e greu din punctul ăsta de vedere, până acum ne-am descurcat, dar de acum încolo va fi și mai greu”, a spus o vânzătoare. Cât timp a durat protestul de la Primărie, tarabele din piață au fost închise. Marfa a fost acoperită cu pături sau nailoane, iar la tarabe nu a fost mai nimeni. Oamenii s-au întrebat în zadar de la cine cumpără și ei că nu au avut cui să dea banii. „O să merg la market dacă de aici nu pot lua. N-am pomenit așa ceva, în plină zi să fie tarabele pline cu marfă și să nu poți lua un kil de roșii. E o prostie ce fac ei. Poate că au dreptate, nu știu, dar nici să pleci de la tarabă nu mi se pare normal. Păi le e teamă că mergem să cumpărăm de la market și chiar ei ne trimit acolo prin ceea ce fac”, a comentat unul dintre clienții din Piața Centrală. Protestul de la Primărie nu pare să fi schimbat optica autorităților locale în privința procedurii de atribuire a meselor. Acestea vor fi în continuare licitate, primarul Marcel Romanescu rămânând destul de ferm pe poziția pe care a adoptat-o pe acest subiect încă de la începutul scandalului. „Și eu ca primari, și consilierii locali, sunt în slujba cetățeanului, iar când trebuie să punem în balanță și nu aș vrea să punem în balanță 50/60/70 de comercianți cu 10.000 de cetățeni care ajung în Piața Centrală într-o săptămână trebuie să găsim soluția cea mai bună pentru ca, în mod transparent, acele mese să le repartizăm. Nimeni din această sală pe mine personal nu mă poate acuza că am ajuns în Piața Centrală să repartizez după voința mea mesele. Nimeni din Piață nu m-a văzut în Piață plecând cu plasele pline de la un comerciant sau altul. Și eu am prieteni în piață. Ba, dimpotrivă, s-ar putea ca unii din cei care sunt dezavantajați pe moment să provină din aceiași localitate de unde an plecat și eu, de la Rugi. Le-am înțeles și lor argumentele, însă cât timp voi fi primarul municipiului Târgu Jiu, împreună cu reprezentanții Edilitara, îmi doresc ca tot ceea ce se întâmplă pe raza orașului să fie extrem de transparent”, a menționat Romanescu.

Gelu Ionescu