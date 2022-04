Proiect ecologist la Gorj! Parcul Gilort completat cu brazi și mesteceni de la PER

Ecologiștii gorjeni au dat duminică o adevărată lecție cetățenilor din localitatea Târgu Cărbunești, dar și gorjenilor în general. Ei au plantat aproape două sute de brăduți și mesteceni, pe o proprietate privată din zona orașului Târgu Cărbunești.

Locul se va transforma într-un parc natural, care poartă deja numele Gilort. Zona este una mirifică în care te încarci cu oxigen. Dan Dumitru Mitroiu, președintele PER Gorj, a reușit să adune în jur de o sută de membri ai partidului, voluntari și simpatizați, la acțiunea de plantare iar satisfacția tuturor a fost maximă. Organizatorii au fost felicitați și de colegii lor de la centru, veniți din București pentru această acțiune, dar și de colegii din Alba și Sibiu.

Unul dintre cei care s-a bucurat de invitația colegilor de la Gorj și a felicitat conducerea pentru implicare, a fost secretarul general al Partidului Ecologist Român, Laurențiu Bondrescu. Secretarei General Adjunct PER România, Bianca Vasile a felicitat, de asemenea, organizația pentru campania de împădurire și a plantat alături de colegii de la Gorj mai mulți brăduți in viitorul Parc Gilort. Acțiunile de acest fel vor continua.

Președintele PER, filiala Gorj, Miroiu Dan Dumitru, a mulțumit tuturor pentru că ,,au fost alături de noi, în acțiunea de împădurire desfășurată la Târgu Cărbunești, azi 10 Aprilie 2022”.

