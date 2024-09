Programul „Masa Sănătoasă” a readus copiii în școli!

Unitățile de învățământ în care se derulează în acest an școlar programul guvernamental „Masă Sănătoasă” au scăpat de problema absenteismului și se văd chiar nevoite să înființeze clase sau grupe noi pentru copii care vor să revină în bănci.

Inspectoratul Școlar Județean a luat recent o astfel de decizie, prin care aproba înființarea unor grupe noi ca urmare a numărului crescut de cereri primite din partea celor care vor să revină la școală. Un exemplu în acest sens poate fi Turburea, liceul de aici fiind cunoscut pentru faptul că în ultimii ani puțini au fost absolvenții care au reușit să promoveze examenele de bacalaureat. Acum interesul copiilor pare să fi crescut brusc pentru prezența la ore, speranțele pentru ca lucrurile să se schimbe în bine în următorii ani fiind mari.

Primarul Ion Bârcă s-a implicat de la început în a le asigura acestora „lapte și corn” atunci când aceste produse nu erau oferite copiilor din județ din motive birocratice. Acum „masa sănătoasă” își arată și ea efectele. Directorul Liviu Sgaibă spune că la școală s-au înscris în aceste zile inclusiv copii reveniți acasă din străinătate și care au fost atrași de condițiile de la Turburea, unde fiecare sală de curs e dotată cu table inteligente, care chiar sunt folosite în timpul orelor de curs. „Am avut solicitări și din străinătate de la copii care au revenit acum acasă. Ne-au venit aproximativ 6-7 copii din străinătate în ultimul timp. S-au întors în țară și ne bucură acest lucru. Au revenit din Anglia, din Spania, din Serbia și au spus că e mult mai bine în România și se bucură de acest program cât și de alte oportunități oferite de școală. Acolo nu primeau mâncare și nici volumul de cunoștințe nu este ca la noi”, a menționat acesta.

Primarul Ion Bârcă spune că masa sănătoasă a atras copii și din alte localități în care nu se aplică acest program și care nu au legătură administrativă cu Turburea. „Programul acesta a venit ca o gură de oxigen. Dascălii de aici au meritul lor în a atrage copiii la școală, iar din discuțiile pe care le-am avut cu ei sunt zile în care au o prezență de 100%. Mai sunt mici excepții, un copil bolnav sau cu probleme care să lipsească o zi, dar aproape toți sunt prezenți zi de zi la cursuri, ceea ce ne bucură, evident. Avem cerințe și de la Aninoasa, de la Vladimir, de la Florești, sunt sate care nu aparțin de noi, acum este Bulbuceni, care face parte din comuna Căpreni, e un sătuc, Bulbuceniul e aprovizionat de noi, copiii vin aici, îi luăm, îi ducem, trimitem microbuzele școlare și asta e cheltuiala comunei Turburea, totul de la bugetul nostru local. Dar am zis că mai bine să avem copiii aici la școală, să îi vedem în bănci decât să rămână acasă și să nu facă și ei școală. Cei mici, care vin acum din urmă, sunt mult mai cuminți, mai educați, ceea ce ne face să credem că eforturile noastre pentru ei nu sunt zadarnice”, afirmă edilul din Turburea.

„Masa Sănătoasă” este un succes și la Roșia de Amaradia unde, de asemenea, rar se întâmplă să mai existe câte un absent de la ore, după cum spune și primarul Liviu Cotojman. „Toți sunt încântați de acest program. Efectele sunt uluitoare pentru că nu mai avem absenteism și, în plus, avem cereri de la elevi pentru a veni la școlile noastre. Eu mă întâlnesc zi de zi cu părinții și elevii și toată lumea are cuvinte de laudă pentru acest program. Părinții chiar mi-au spus că le-am luat o grijă, aceea a pachetului de zi cu zi. Erau copii care mergeau supărați acasă că ei nu puteau să mănânce ceea ce vedeau la alți colegi de-ai lor, ceea ce acum nu se mai întâmplă. Toți primesc același fel de mâncare, este o mâncare sănătoasă, de care toți se bucură, iar efectul, așa cum am spus, prezență de 100% în școală”, declară primarul. Școlile și grădinițele din nu mai puțin de 8 localități din județ au primit săptămâna trecută acceptul Inspectoratului Școlar Județean Gorj pentru a înființa grupe sau clase noi ca urmare a cererilor primite de la părinții copiilor dornici să revină la școală. Sunt școli în care se aplică programul „Masă Sănătoasă”, program care ar urma să fie extins în continuare, după cum a menționat șeful IȘJ Gorj, Mihai Istrate. „Practic, se atinge scopul acestui program, acela de reducere al abandonului școlar, de încurajare a participării elevilor la școală și, mai mult decât atât, am avut surpriza ca înainte de începerea anului școlar să primim solicitări din partea mai multor unități de învățământ din vreo 8 localități, din cele 22 de localități în care se derulează acest program, plus municipiul Tg. Jiu unde avem două școli de suplimentare a planului de școlarizare cu câte o grupă de grădiniță, cu program normal sau prelungit, respectiv cu câte o grupă de învățământ primar sau chiar cu câte o clasă a cincea având în vedere numărul mare de elevi care solicită înscrierea în aceste unități de învățământ. Sunt foarte mulți elevi care se întorc din străinătate cu familiile lor. Studiile lor sunt echivalate și toți sunt înscriși în sistemul de învățământ din județul nostru. Noi am trimis către minister raportul pentru acest program pentru anul școlar precedent și dorim să extindem lista beneficiarilor. Intenția ministerului este să ajungă la 1 milion de beneficiari, ceea ce este foarte mult, mai ales că acest program nu are beneficiari în rândul liceenilor. Noi am propus ca încă 20 și ceva de școli să fie incluse în acest program din viitorul an școlar și sperăm să avem rezultate la fel de bune și la acestea în perspectiva următorilor ani”, a menționat șeful IȘJ Gorj.

Gelu Ionescu