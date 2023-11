Probleme pentru Militaru înainte de meciul cu Viitorul: ,,Am avut doar 10 jucători la antrenamente”

Antrenorul Dragoș Militaru a revenit la Unirea Dej și are misiunea de a menține echipa în liga secundă. Tânărul tehnician a bifat deja două meciuri pe banca ardelenilor, dar le-a pierdut pe ambele, 1-3 cu CSM Reșița și 0-4 cu Corvinul Hunedoara. Acum, Militaru întâlnește singura formație din Gorj care activează în acest eșalon, Viitorul Târgu Jiu. Principalul Unirii nu va reveni în orașul natal, deoarece și ultimul meci al anului 2023, considerat acasă pentru alb-albaștri, se va disputa la Severin. Între timp, gorjeanul încearcă să pună la punct o echipă pe care a lăsat-o în play-off-ul ligii, dar care a suferit mai multe modificări în vară. Dejenii au probleme de efectiv înaintea meciului cu Viitorul. ,,A picat bine această pauză. Până la pauză am avut două meciuri și opt-nouă antrenamente, în care mi-am făcut o mică părere despre ce avem la dispoziție. A picat bine pauza ca să mai putem câteva aspecte la punct. La antrenament, sâmbătă, am avut doar 10 jucători însă, pentru că au fost și jucători plecați la naționale. Am avut și ceva probleme medicale și am preferat ca trei-patru jucători cu probleme să se recupereze. Avem și doi accidentați pe perioadă mai lungă, Roș și Cătinean, dar și patru juniori care au fost la under 19. Dar, e o provocare, e mai greu decât în vară. Cumva, pentru asta merg la școală, învăț și vreau să devin un antrenor cât mai bun. Prefer să antrenez decât să stau, e o oportunitate să îmi pun ideile în practică, deși situația nu e ca în vară”, a declarat Dragoș Militaru, la Metropola TV. În acest moment, Unirea Dej se află pe locul 18, antepenultimul în Liga 2, cu 10 puncte acumulate în 13 etape. Viitorul ocupă locul 12, cu 17 de puncte. Meciul din etapa a 14-a va avea loc duminică, de la ora 11:00. Între timp, a fost stabilit și programul ultimei runde din 2023. Meciurile vor avea loc în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie.

Program etapa 15 Liga 2, sezon 2023-2024:

Joi, 30 noiembrie 2023, ora 14.00

CSC Şelimbăr – CSM Reșița – DigiSport, PrimaSport

Joi, 30 noiembrie 2023, ora 17.30

Steaua – Corvinul Hunedoara – DigiSport, PrimaSport

Joi, 30 noiembrie 2023, ora 20.00

Campionii FC Argeş – CSC Dumbrăviţa – DigiSport, PrimaSport

Vineri, 1 decembrie 2023, ora 14.30

Gloria Buzău – FK Miercurea Ciuc – DigiSport, PrimaSport

Sâmbătă, 2 decembrie 2023, ora 11.00

Metaloglobus Bucureşti – CS Tunari

Unirea Dej – CS Mioveni

CSM Alexandria – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu

CSM Slatina – Progresul 1944 Spartac

Sâmbătă, 2 decembrie 2023, ora 11.30

Unirea Slobozia – Ceahlăul Piatra Neamţ – DigiSport, PrimaSport

Duminică, 3 decembrie 2023, ora 11.30

Chindia Târgovişte – Concordia Chiajna – DigiSport, PrimaSport

Cătălin Pasăre