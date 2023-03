Probleme pentru CSM înainte de deplasarea cu Măgura: ,,Infirmeria noastră e cam plină!”

După două succese entuziasmante, echipa de handbal se deplasează la Cisnădie, pentru duelul cu Măgura. Gorjencele nu vor fi așteptate cu flori la Sibiu, după ce le-au bătut pe gazde de două ori în acest sezon. Liviu Andrieș are și altă problemă: numărul accidentărilor se îngroașă la CSM Târgu Jiu. ,,Va fi un meci foarte greu pentru noi, pentru că am fost de două ori nașii lor, o dată în campionat și o dată în Cupa României. Ne vor aștepta foarte încrâncenați pentru a-și lua revanșa. Pentru noi, este un meci normal de campionat și ne vom duce să ne jucăm șansa. Vrem să facem un joc bun, cum am făcut în ultima perioadă. Trebuie să evoluăm dezinvolt, la ora actuală suntem cu sacii în căruță, dar nu trebuie să tratăm niciun meci cu această idee. În continuare, trebuie să fim foarte bine pregătiți și să ne perfecționăm, să nu mai facem greșelile din anumite jocuri. Din păcate, infirmeria noastră e cam plină la ora actuală, să sperăm că vom reuși să recuperăm din fetele accidentate. Nu sunt accidentări destul de grave, care să le țină foarte mult pe margine. Fetele care vor intra au mingea la fileu, vor trebui să joace cum vreau eu această minge, pentru a avea continuitate”, a declarat antrenorul. Pivotul Mirabela Coteț spune că echipa are forța necesară să învingă și la Cisnădie, deși recunoaște că Măgura este o echipă tare pe teren propriu. ,,Ne așteaptă o deplasare foarte grea, dar mergem foarte încrezătoare. Avem pentru ce să ne batem, sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Campionatul nu s-a încheiat și o să ne jucăm șansa până în ultimul minut. Este o echipă care își vinde foarte scump pielea acasă, mai ales că au și publicul în spate. Am încredere că putem face față și pe terenul lor. M-am adaptat mai greu aici, dar ușor-ușor m-au ajutat și antrenorii, și colegele. Am început să mă simt din ce în ce mai bine”, a adăugat jucătoarea. Partida are loc duminică, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre