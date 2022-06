Probleme la Turceni înainte de Cupa României: Avem mulți jucători accidentați

CSO Turceni a ratat accederea în Liga 3, dar se pregătește pentru jocurile din Cupa României. După un sezon în care a câștigat tot ce se putea în Gorj, echipa pregătită de Viorel Cojocaru are o vară plină. Luna viitoare vor debuta meciurile din cea mai veche competiție autohtonă. CSO Turceni va juca cu reprezentantele județelor Caraș-Severin și Hunedoara, F.C. Nera Bogodinț și CSM Mihai Viteazu Vulcan. Începând din acest sezon, Cupa României se dispută după un format diferit. Câștigătoarele cupelor județene au fost împărțite în 7 regiuni, care vor avea câte două grupe. CSO Turceni va evolua în Grupa 1 a Regiunii 4. Câștigătoarele grupelor vor juca finala regiunii, iar echipa învingătoare se va califica în faza următoare. Antrenorul gorjenilor, Viorel Cojocaru, spune că vrea să avanseze cât mai departe în competiție, dar recunoaște că noul format le dă bătăi de cap echipelor cu posibilități bănești reduse.,,Din punct de vedere financiar nu este rentabil, pentru că sunt echipe sărace și să faci o deplasare la Timișoara sau Arad mi se pare cam ciudat. Noi avem efectivul în piuneze, avem mulți jucători accidentați. Totuși, sperăm să strângem un lot cu care să ne putem prezenta la meciul de cupă. Dacă și câștigăm finala și mergem mai departe, cu atât mai bine. Mi se pare un sistem ciudat. Reprezentanta Carașului este o echipă de Liga 5, dar trebuie să ne respectăm fiecare adversar ca atare, pentru că a câștigat la nivel județean, și eu cred că este o echipă destul de bună. La fel, CS Vulcan. Noi sperăm să câștigăm ambele meciuri și să mergem mai departe”, a declarat principalul de la Turceni.

Jocurile din cadrul grupelor vor avea loc în zilele de 6, 9 şi 13 iulie, cu începere de la ora 18.00, iar cele din cadrul finalelor vor avea loc în data de 16 iulie, cu începere de la ora 17.30, pe terenuri neutre, ce vor fi anunțate ulterior de FRF.

Grupa 1: Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj

F.C. Nera Bogodinț – CSO Turceni (6 iulie), CSM Mihai Viteazu Vulcan – F.C. Nera Bogodinț (9 iulie), CSO Turceni – CSM Mihai Viteazu Vulcan (13 iulie)

Cojocaru a vorbit și despre returul cu Phoenix Buziaș, pierdut cu 0-2.

Timișenii s-au impus cu 4-0 la general, dar antrenorul consideră că formația pe care o conduce s-a ridicat la nivelul adversarei.

,,La meciul din retur, am încercat să punem probleme și pot să spun că jocul nostru nu a lăsat de dorit. Am fost foarte mulțumit de ceea ce am prestat. Am avut o posesie bună, câteva ocazii de a marca. Probabil, dacă finalizam, altfel intram în a doua repriză. Mohora a ratat două ocazii, dacă ar fi înscris, le puneam mari probleme. Golul lor ne-a cam turnat plumb în ghete, dar, ca joc, cred că ne-am ridicat la nivelul Ligii a treia. Nu zic că am avut neșansă, pentru că am întâlnit o echipă destul de bună, s-au impus, și tot respectul pentru ei. Le doresc mult succes în noul eșalon!”, a concluzionat tehnicianul gorjean.

Cătălin Pasăre