Primul stagiu de pregătire a salvatorilor montani, la Baia de Fier!

Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont a pus, în weekend, stațiunea turistică de interes local Baia de Fier în centrul atenției salvatorilor montani din întreaga țară.

Concret, timp de aproape 12 ore mai multe echipe de salvatori montani din județe precum Gorj, Caraș Severin, Hunedoara, Sibiu, Prahova, Brașov, Argeș, Vâlcea și de la bazele din Petroșani, Olănești și Zărnești s-au antrenat în premieră națională în cadrul primului stagiu de pregătire profesională a salvatorilor în salvarea pe timp de noapte din pereți înalți.

Tehnologie de ultimă generație-drone, binocluri, lunete cu IR și termoviziune au fost aduse special la Baia de Fier, locul care a oferit cadrul perfect pentru simularea unor accidente pe pereți înalți de stâncă, 21 din totalul de 40 de trasee de Via Ferrata din România găsindu-se aici.

A fost organizată o expoziție cu prezentare și demonstrații practice cu echipamente specifice, mașini de intervenție si ambulanță de intervenție in teren montan, ATV-uri, CUV-uri.

A avut loc și prezentarea și testarea dronelor de intervenție pentru transport aerian și lansare la punct fix a echipamentelor de salvare montană și a echipamentelor medicale; exerciții practice de căutare cu ajutorul dronelor si de analiză a imaginilor cu programul SARUAV.

Echipele de salvatori au derulat mai multe acțiuni practice de căutare – salvare, recuperare și transport accidentați de la mare înalțime din trasee de alpinism și de via ferrata atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, pe ambii versanți ai cheilor Galbenului.

Sute de turiști care au venit să viziteze Peștera Muierilor au fost impresionați atât de expoziția de echipamente cât și de salvările văzute, acestea fiind făcute cu un înalt grad de profesionalism.

Nu multă lume cunoaște faptul că Salvamont România este structura cea mai bine dezvoltată din țară din punct de vedere al salvărilor cu drone. Există echipaje în 18 județe și Romînia are primul Centru Național de Analiză a Imaginilor Surprinse din Drone cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Un proiect unic la nivel european premiat anul trecut cu marele trofeu la Congresul Internațional al salvatorilor cu drone, un trofeu obținut după munca depusă timp de un an între Salvamont România și partenerul de tehnologie Vodafone, după cum ne-a mărturisit chiar șeful acestei instituții, Sabin Cornoiu. Felicitări tuturor salvatorilor montani prezenți la Baia de Fier!

M.P.