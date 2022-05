Primul eşec acasă a tulburat apele la Pandurii: Unii nu merită să poarte tricoul

Pandurii Târgu Jiu a cedat, vineri, în faţa Voinţei Lupac, în penultima etapă a play-off-ului Ligii a treia. Gazdele, care au evoluat în inferioritate numerică aproape o oră, au fost învinse cu 2-1. Afrim a văzut al doilea galben în minutul 35, iar la faza fixă care a rezultat, cărăşenii au deschis scorul prin Marcu. Totuşi, elevii lui Mario Găman au avut puterea să revină până în pauză, după un penalty transformat de Lupuleţ, la ultima acţiune a reprizei. Inevitabilul s-a produs în partea a doua, deşi oaspeţii, care au avut trei bare în acest meci, nu au exercitat o presiune constantă la poarta lui Opriţa. Totuşi, Banac a înscris cu capul în minutul 75, iar pandurii nu au mai ameninţat poarta adversă. Atitudinea boemă a gazdelor l-a scos din sărite pe Găman, care a concluzionat că unii fotbalişti nu au valoarea necesară pentru a juca la Pandurii. Antrenorul a fost de părere că întreg colectivul s-a făcut de râs în faţa suporterilor, veniţi în număr considerabil la un meci fără miză.

Pandurii în meciul cu Lupac: Opriţa – Afrim, Suently, Savu, Truşescu, – Habet (Peia, 78), Boateng, Stancu – R.Petre (Aerts, 46), Bebeto Lupuleţ, Rasoveanu (Dumitrescu, 78).

,,N-am cuvinte, sunt foarte supărat. Trebuie să fim pregătiţi la orice poate apărea în dinamica jocului. Am dominat, dar, din păcate, au apărut din nou greşeli elementare, greşeli colective. Este ruşinos, pentru că nu am demonstrat că merităm să îmbrăcăm acest tricou, nu am demonstrat că merităm să jucăm la această echipă. Chiar dacă a fost un meci de Liga 3, fără miză, spectatorii şi copiii au venit în număr destul de mare şi pe această cale vreau să îi felicit şi îmi pare rău că i-am dezamăgit. Nu merităm să îmbrăcăm acest tricou, doar de dragul de a ne afla pe teren. Ne asumăm şi noi antrenorii, nu fugim de răspundere. Eu am ştiut unde vin, am ştiut că nu se pot face transferuri şi, în momentul acesta, sunt la fel de vinovat ca ei. Această echipă merită mai mult. Cel mai mult m-a supărat atitudinea. Joci pe propriu teren, şi echipa oaspete e mult mai agresivă ca tine. Nu-mi dau seama. Nu se poate câştiga un meci doar dacă intri pe teren. Astăzi, am văzut o echipă care doar s-a apărat, dar, prin dăruire, a profitat de greşelile noastre. Norocul ţine şi cu cei puternici, iar astăzi, au fost mai puternici ca noi. Au fost mai conectaţi la joc. Îmi e ruşine pentru acest rezultat, dar trebuie să ne asumăm cu toţii, nu numai unii din noi”, a spus Găman.

Antrenorul vrea să aibă posibilitatea să facă o trupă redutabilă la Târgu-Jiu, dar asta nu depinde numai de priceperea sa. Pandurii duce, în continuare, şi bătălii în plan administrativ. ,,Nu sunt foarte multe de spus, pentru că acest rezultat mă dezamăgeşte cel mai mult din tot parcursul. Nu pierdusem niciun meci acasă, era un meci pentru locul trei, nu mai aveam nicio presiune, trebuia doar să jucăm. Din păcate, se pare că nu ne putem ridica la nivelul acestei echipe, la nivelul unde a fost această echipă. Vom trage linie, ne punem la masă şi vom vedea ce ne rezervă viitorul. Atunci, vom putea spune mai multe. Vedeam dacă vom continua împreună, vedem dacă reuşim să aducem jucătorii pe care ni-i dorim şi, atunci, dacă nu vor fi rezultate, voi ridica eu primul mâna şi voi pleca. Dar, sperăm ca pe 31 mai să scăpăm de faliment. Trebuie să ne fie ruşine pentru rezultat, pentru că acest public merită mai mult. Nu mă feresc de cuvinte, nu fug, apar în faţă şi la victorii şi la înfrângeri”, a afirmat tehnicianul. Eşecul de vineri a stabilit şi locul final al Pandurilor în Seria 7. Echipa noastră a terminat pe 4 play-off-ul.

Cătălin Pasăre