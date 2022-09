Primarul Stamatoiu, la festivitățile de deschidere a noului an școlar

Edilul de Scoarța, Ion Stamatoiu, a participat, luni, la festivitățile de deschidere a noului an școlar din trei unități de învățământ din comună.

Alături de unii dintre consilieri, primarul le-a transmis părinților dar și copiilor că școlile din Scoarța sunt reabilitate și modernizate pentru un act educațional de calitate și că așteaptă și din partea lor să fie decenți, să păstreze aceste bunuri, să respecte școala și să aibă rezultate deosebite la învățătură.

Primarul Stamatoiu le-a urat atât elevilor cât și dascălilor, succes în noul an școlar.

A.S.