Primarul, ghid de peșteră – profit de sute de mii de lei!

Încă una din activitățile în care edilul din Polovragi se implică în mod direct pentru a se asigura că „treaba merge bine” și că turiștii pleacă mulțumiți după ce vizitează peștera din localitate. Gheorghe Epure este în timpul liber, adică la final de săptămână, și ghid în peștera faimoasă a lui Zamolxe, primarul știind o mulțime de legende și lucruri despre preotul dacilor, pe care le împărtășește și turiștilor.

Același lucru îl fac și ceilalți ghizi ai peșterii, cu toții fiind îmbrăcați în costume populare. Primarul este cunoscut pentru promovarea portului popular, acum fiind de părere că turiștii apreciază și modul în care sunt primiți de către ghizi, lucru confirmat, de altfel, de cei care vin aici în vizită. Numărul vizitatorilor a crescut constant de la un an la altul, iar primarul spune că asta a adus și un profit frumușel în bugetul localității. „Am fost atras de acest loc din copilărie, când veneam și atunci aici pentru a le vorbi turiștilor despre aceste locuri. Găseam liniște aici, dar, duminica, câștigam și un ban, cu sumele respective făcând deplasarea la liceu la Novaci. Peștera are 10 km partea fosilă cartată, iar partea activă, adică râul subteran, este încă în cercetare. Acest râu e principalul afluent al râului Olteț. Încasările la peșteră au crescut la nivelul de 800.000 de lei, iar după ce dăm la o parte cheltuielile rămân 500.000 de lei. Asta ne-a permis să facem diverse achiziții. Cele mai importante sunt două toalete, una fiind cea de lângă tabăra de sculptură, pe care am și îmbrăcat-o în lemn și șiță, iar cealaltă e pe Cheile Oltețului, racordată la o fosă vidanjabilă”, afirmă edilul. Planurile acestuia de a atrage și mai mulți turiști în zonă sunt binecunoscute, dar fără o susținere de la nivel central lucrurile se mișcă greu. Primarul crede că se pot face încă multe lucruri în special pentru promovarea zonei, dar se teme de o eventuală centralizare a deciziilor pe acest domeniu, ceea ce ar încurca planurile autorităților locale. „Am putea fi ajutați dacă s-ar identifica o linie de vizitare a obiectivelor de interes național sau local, istorice, naturale, culturale. Acestea să fie trecute într-o hartă zonală sau națională, asta ne-ar ajuta. Dacă s-ar amesteca cineva dezvoltarea locală cred că ar fi neadecvat. Avem situația cu ariile protejate care încep să aibă tot mai multe restrângeri și constrângeri de activități. Aici e foarte greu să intervii în a preveni căderea de pietre pentru că e arie protejată. Nici la drum nu putem interveni pentru că e drum forestier și așa trebuie să rămână. Dacă s-ar creona o strategie de dezvoltare a zonelor acestea turistice cred că autorităților locale ar trebui să li se lase mai multă libertate tocmai pentru a putea dezvolta, altfel spus să fim ajutați, nu încurcați”, afirmă edilul.

Gelu Ionescu