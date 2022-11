Primăria Motru caută soluții viitoare pentru UATAA

La sfârșitul săptămânii trecute, la Motru a avut loc o întâlnire, strict pe problema funcționării și în viitor a SC UATAA, societatea de termoficare care asigură apa calda și căldura pentru 4300 de apartamente, 126 de societăți comerciale, peste 45 de case dar și pentru 13 instituții importante din municipiu. Mai exact, la întâlnirea publică au participat, la invitația autorității locale, reprezentanții SC UATAA, ai Direcției Publice, a Aparegio, de la ONG-uri dar și reprezentanții ISPE, cei care au realizat cinci scenarii posibil a fi implementate la UATAA. Primăria municipiului Motru, dorește astfel să găsească soluții din punct de vedere al mediului pentru a produce energie termică electrică, din surse regenerabile pentru a putea furniza agentul termic și apă caldă la un preț cât mai scăzut, atât pentru populație cât și pentru persoanele juridice.

Toate cele cinci scenarii au fost prezentate amănunțit purtându-se discuții în timpul întâlnirii iar cel mai viabil și agreat scenariu ar fi cel cu numărul cinci. Acesta vizează montarea de panouri fotovoltaice în zona iazului de zgură dar și pe toate centralele termice din localitate care să genereze energia electrică pentru cele 13 pompe, apă-aer, ce ar urma să fie montate conform scenariului prezentat.

S-a luat în discuție, inclusiv scenariul zero, mai exact, modul de funcționare actual pe bază de cărbune dar cu multe îmbunătățiri din punct de vedere tehnologic care ar duce la niste costuri financiare enorme. Acest scenariu ar putea fi pus în practică și folosit doar până în maxim 2030, atunci când la nivel european se dorește reducerea emisiilor de CO2, peste 80 la sută, lucru care ar fi imposibil în acest scenariu.

Toate scenariile prezentate au și o valoare financiară care se ridică se la șapte milioane de euro până la 29,5 milioane de euro.

La ora actuală se vorbește de deschiderea mai multor axe de finanțare tocmai pentru că sistemul centralizat de căldură din Romania să poată fi modernizat cunoscându-se faptul că este și cea mai ieftina gigacalorie, furnizată de un astfel de sistem.

Primăria Motru speră că odată cu prezentarea publică să poată apărea discuții, modificări, îmbunătățiri, dar, cel mai important, sursă de finanțare externă, guvernamentală, autoritatea locală neputând acea posibilitatea să finanțeze o astfel de investiție de ordinul milioanelor de euro.

Această discuție a început in urmă cu un an, când se punea problema închiderii acestor centrale termice care funcționează pe baza de cărbune iar la un an de zile au și apărut variante, din resursă regenerabilă, dar va trebui identificată cursa de finanțare pentru a putea fi pusă în aplicare.

Reprezentanții Primăriei Motru mulțumesc tuturor celor implicați în această acțiune fiind considerat un pas important pentru sistemul centralizat local. Primăria Motru a dorit transparență totală pentru această întâlnire, transmițând invitații tuturor instituțiilor publice, tocmai pentru a nu crea suspiciuni și a demonstra că dorește că sistemul centralizat de termoficare din Motru să poată funcționa mulți ani de acum înainte.

Gigacaloria la Motru este de 353 de lei, populația plătind 279 de lei, restul fiind subvenție din partea autorității municipale. Prețul este cel mai mic la gigacalorie din țară, ținând cont că la Constanța este 1350 de lei, București 1100 de lei, Severin 921lei și Vâlcea, peste 900 de lei.

A.Stoica