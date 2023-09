Primă pentru profesori

Profesorii vor avea salariile majorate de la 1 ianuarie 2024. Pana atunci, in luna octombrie se va acorda prima de carieră didactică in cuantum de 1500 lei pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare. Pentru personalul nedidactic, suma este de 500 de lei. Primele vor fi acordate în fiecare an, începând cu luna octombrie 2023, confom unui act normativ adoptat după ultima grevă din Educaţie.

Prima de carieră didactică are o valoare de 1500 de lei net și reprezintă o măsură care susține dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic în vederea creșterii calității și echității sistemului educațional. Acest ajutor va fi acordat anual, într-o singură tranșă, până în anul 2027.