Președintele CJ Gorj: Iulian Popescu transformă funcția în armă politică. Prefect: Cosmin Popescu fuge de un control perfect legal

Războiul dintre președintele Consiliului Județean Gorj, social-democratul Cosmin Popescu, și prefectul județului, liberalul Iulian Popescu, ajunge în instanța de contecios.

Amintim că, de două săptămâni, prefectul Iulian Popescu încearcă să verifice Consiliului Județean, iar, pentru că șeful CJ, Cosmin Popescu, s-a opus, prefectul l-a amendat cu 5.000 de lei. Prin urmare, Cosmin Popescu a contestat în instanță atât ordinul prefectului prin care a fost dispus control la instituția pe care o conduce, cât și amenda de 5000 de lei pe care a primit-o, în timp ce Iulian Popescu îl amenință pe acesta cu plângere penală.

Cosmin Popescu consideră că înverșunarea politică a lui Iulian Popescu duce la un precedent periculos: ,,Nu poți să transformi funcția în armă politică. Iulian Popescu are putere administrativă limitată, nu poate să se substituie Curții de Conturi, de pildă, care ne-a verificat în fiecare an. Îl acționez în contencios. Pe de altă parte, am cerut să ni se aducă la cunoștință, punctual, ce documente vizează și noi o să le punem la dispoziție. Deocamdată, noi am primit aviz de legalitate din partea Prefecturii Gorj pe toate proiectele, pe toate documentele”, a spus Cosmin Popescu. Iulian Popescu a scris ieri, pe pagina sa de socializare: ,,Am explicat situația jenantă în care se află președintele Consiliului Județean, Cosmin Popescu, care fuge de un control perfect LEGAL! Nu îi voi tolera niciodată pe cei care se cred mai presus de lege, care confundă instituția publică pe care o reprezintă cu moșia proprie. Ajunge! V-a ajuns 34 de ani!”.

M.C.H.