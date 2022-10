Preot dat afară de la Liceul Teologic după reclamația unei eleve!

Un profesor de religie de la Liceul Teologic Târgu-Jiu, care la bază este preot de profesie, nu mai poate preda la această unitate de învățământ după ce și-a pierdut acest drept.

Mitropolia Olteniei i-a retras binecuvântarea în urma unei anchete începută după ce a fost reclamat de o elevă cu privire la modul în care acesta o aborda noaptea pe rețelele de socializare. Fostul dascăl a găsit normal să îi trimită mesaje fetei de 17 ani, noaptea, pentru a discuta cu ea. În mesaje acesta ar fi menționat că este singur, că soția lui doarme și că dacă poate să discute cu ea diverse lucruri. Doar că eleva nu a găsit deloc normală conversația și le-a povestit părinților care, la rândul lor, au depus o plângere la unitatea școlară.

Directorul liceului, Ștefan Vătafu, a menționat ieri că preotul în cauză nu mai este dascăl aici de la începutul anului școlar, când i-a fost desfăcut contractul de muncă în urma anchetei efectuate de Mitropolia Olteniei. „În luna aprilie a existat o plângere depusă la unitatea noastră școlară de către un părinte precum că o elevă a fost abordată de un fost cadru didactic al nostru la o oră târzie pe o rețea de socializare. S-a pornit o anchetă atât la nivelul unității noastre, dar și la nivel de Mitropolie. Această anchetă a dus la retragerea binecuvântării, a avizului scris, iar ulterior s-a emis o hotărâre și conform Condului Muncii a încetat contractul de muncă. A fost singura sesizare pe care am primit-o la nivelul unității noastre, cel puțin de când sunt eu în funcția de conducere. Nu știu ca dumnealui să mai fi avut probleme anterior. Cu dumnealui am avut o discuție pentru că în cadrul comisiei de cercetare există o discuție cu toate persoanele implicate. Despre cele reclamate nu pot discuta pentru că Poliția s-a autosesizat, există o anchetă la nivel de IPJ și prea multe detalii nu pot ofer”, a declarat directorul de la Liceul Teologic. La Poliție au fost făcute ieri primele audieri, după ce IPJ Gorj s-a autosesizat cu privire la acest caz. Și Direcția pentru Protecția Copilului s-a autosesizat, eleva urmând să primească, dacă dorește, consiliere psihologică de la specialiștii instituției.

Cazul este cunoscut și la nivelul Inspectoratului Școlar, șefa instituției, Marcela Mrejeru, transmițând că „lucrurile sunt rezolvate” atâta timp cât preotul nu mai predă la Liceul Teologic. „Este o situație deja rezolvată atâta timp cât domnul profesor de la Liceul Teologic nu mai este profesor, i s-a încheiat contractul de muncă și, ca atare, a ieșit din sistem. Este un dosar pe rol, lăsăm Justiția să își facă treaba și o să vedem după aceea. Lucrurile sunt deja rezolvate. Și dumnealui are contestații în justiție, acestea sunt informațiile noastre. Important este că nu mai este în sistem ca să vedem noi dacă mai continuă sau nu. Justiția își va urma cursul și va stabili în privința vinovăției dumnealui.

Poate fi o pată pentru liceu dacă se dovedește că e vinovat. Există prezumția de nevinovăție și putem lua în calcul nevinovăția domnului profesor. Acest caz este din primăvară, eu doar l-am preluat când am venit. Am avut o discuție cu dl profesor, dumnealui se apără și normal că oricine ar face la fel. La Inspectoratul Școlar nu am avut plângeri, părinții s-au adresat doar la școală, iar noi am luat act de ceea ce școala ne-a transmis cu privire la încheierea contractului de muncă al domnului profesor”, a declarat Marcela Mrejeru.

Gelu Ionescu