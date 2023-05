Premiere la festivalul național de tarafuri de la Tismana!

Autoritățile locale din Tismana au organizat o nouă ediție, a VI-a, a festivalului național de tarafuri „Geagu Cătăroiu”, spectacolele începând miercuri după-amiază și urmând să se încheie în această seară.

Timp de trei zile a fost și va fi joc și voie bună în pădurea de la Sarșori, acolo unde a fost adusă o scenă modernă, pe care evoluează tarafuri din diverse colțuri ale țării. Sunt lăutari în special din zona de nord a Olteniei, dar și din Cluj, Harghita sau Suceava. Gorjul este reprezentat de mai multe tarafuri provenite din zona Tismana – Pârâul de Pripor, dar și din Dănciulești. Taraful de aici, „Ionile Cercel”, este compus doar din copii, ei fiind și primii care au urcat pe scenă în deschiderea festivalului. Au reușit să cucerească juriul mai ales că un astfel de taraf este unic la nivelul întregii regiuni, după cum a spus cel care coordonează grupul, profesorul Constantin Arcuș. „Din nefericire în toată Oltenia nu există decât acest ansamblu de copii. Școlile populare de artă nu fac vreun efort pentru a crea grupuri care să cânte, toți preferând pregătirea individuală pentru că se câștigă foarte mulți bani. Nu se face educație pentru a crește grupuri instrumentiști ca pe vremuri. Ar trebui luate măsuri urgente pentru că, altfel, totul se va destrăma în timp. Noi facem totul din pasiune. Eu sunt profesor de matematică, nu de muzică. Pe mine tata m-a învățat la vioară, dar ani de zile eu am fost pasionat de matematică, nu de muzică. Acum am lăsat muzica matematicii pentru că îmi place la fel de mult și matematica muzicii”, spune profesorul care pare să aibă un nume predestinat pentru ceea ce face, respectiv Arcuș. Lăutarii care au urcat pe scenă s-au declarat bucuroși că astfel de manifestări mai sunt organizate, chiar dacă nu au avut parte de un public numeros, cel puțin în prima seară, ieri fiind așteptați mult mai mulți oameni, dat fiind și faptul că a fost zi de sărbătoare. „Vreau să îi felicit pe toți cei care au organizat acest eveniment deosebit pentru noi. Această muzică, din păcate, este pe cale de dispariție. Tinerii, în general, și lăutăria în particular e înlocuită de muzică mult mai comercială, ca să nu spun doar de manele. Acest gen se va pierde, deși cred că trebuie promovată mult mai mult pentru că dacă ne vom pierde tradițiile vom fi noi niște oameni pierduți pentru că ne vom pierde originile”, a spus unul dintre lăutarii prezenți la Tismana. Cei mai buni dintre cei care vor urca pe scenă vor fi desemnați de un juriu format din specialiști în domeniu, printre membrii numărându-se și Niculina Stoican. Directorul de la Ansamblul „Maria Tănase” din Craiova va avea propriul concert în această după-amiază pe scena de la Tismana. „Esența pentru noi, pentru români, este ceea ce se cântă pe scenă în aceste zile. Trebuie să nu uităm că toate genurile muzicale s-au dezvoltat din cântecul popular. Poezia literară s-a dezvoltat din poezia populară. De aici plecăm, iar dacă lucrurile astea sunt în definiția noastră așa și le dăm copiilor, ei vor putea apoi să facă diferența între ceea ce este bine și ce este rău. Trebuie să înțelegem că suntem un popor bogat și avem identitate prin patrimoniul material și imaterial, iar aici intră tot ceea ce ne definește pe noi”, a menționat Niculina Stoican. Președinte al juriului este profesorul universitar doctor Mihail Adrian Șerban, de la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București. Acesta s-a declarat extrem de încântat că, spre deosebire de edițiile anterioare, anul acesta festivalul este organizat în natură, pe o scenă mult mai mare, unde pot veni mult mai mulți oameni pentru a urmări tarafurile. „Este o bucurie pentru că zona aceasta are cel mai mult de spus în folclorul românesc. Este un bazin folcloristic inepuizabil, iar faptul că acest vestit lăutar Geacu Cătăroiu este comemorat în fiecare an arată valorile localnicilor pentru valorile culturale, care s-au desprins de aici, de la vatra satului. Țin să-I felicit pe cei care s-au implicat în organizarea acestui eveniment în cea de-a șasea ediție dusă la un nivel superior, total diferit de cele anterioare. Este acest târg minunat organizat cu meșteri populari din zonă, sunt mult mai multe tarafuri și avem și contribuție internațională, cu prezență din Bulgaria și Serbia. Nu pot decât să mă declar fericit că particip la un astfel de eveniment”, a precizat președintele juriului festivalului de la Tismana.

Gelu Ionescu