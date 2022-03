Premieră pentru CEO! Cum influențează războiul din Ucraina energia pe cărbune!

Energia produsă pe bază de cărbune a fost lider în Sistemul Energetic Național, duminică, timp de câteva minute, depășind, pentru prima dată în acest an, energia hidro, ceea ce demonstrează că România încă are nevoie de energia electrică produsă pe bază de cărbune. Mai mult, pentru a se adapta la criza energetică amplificată de războiul din Ucraina, Uniunea Europeană va adopta, săptămâna viitoare, legislația necesară pentru ca statele membre să poată utiliza în continuare cărbunele, ceea ce echivalează cu o șansă în plus pentru Complexul Energetic Oltenia de a-și păstra o mai lungă perioadă capacitățile de producere a energiei pe bază de cărbune.

Aproape un sfert din energia electrică a României, 1.433 MW, era asigurată, duminică, la orele 14,55 de energia produsă pe bază de cărbune. Practic a fost pentru prima oară, după o lungă perioadă, când cărbunele devansează energia hidro, ceea ce arată că Sistemul Energetic Național se bazează, pentru buna funcționare, pe cărbune. În acest context, vicepreşedintele PSD Gorj, Andrei Maioreanu, fost secretar de stat în Ministerul Energiei, atrăgea atenția că, pentru securitatea energetică națională și regional, cărbunele este un combustibil strategic. „Oricât de ambițioase ar fi țintele asumate la nivel european, acestea trebuie armonizate cu posibilitățile fiecărui stat-membru. Avem nevoie de echilibru și înțelepciune. Când am plecat din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei am lăsat în urmă un proiect de Strategie Energetică a României aflat în ultimul stadiu de dezbatere – cel transfrontieră. Am acordat o atenție deosebită producției de energie pe bază de cărbune în Strategia Energetică a României, varianta realizată în 2019. Cărbunele este o resursă energetică primară de bază în componența mixului energetic din România. Este un combustibil strategic pentru securitatea energetică națională și regională. În perioadele meteo extreme, cărbunele stă la baza rezilienței alimentării cu energie și a bunei funcționări a Sistemului Energetic Național acoperind o treime din necesarul de energie electrică” arăta fostul secretar de stat, duminică, pe pagina de socializare. În contextul războiului din Ucraina, Frans Timmermans, șeful politicii de mediu Green Deal, a declarat, la finele săptămânii trecute, că Uniunea Europeană va permite revenirea la producerea energiei electrice pe bază de cărbune pentru a se adapta la criza energetică amplificată de invadarea Ucrainei de către Rusia. „Nu există tabu-uri în această situație. Istoria a luat o altă turnură săptămâna trecută și trebuie să ne adaptăm la această schimbare istorică”, a spus Timmermans, conform G4media. El a precizat că, săptămâna viitoare, Uniunea Europeană va adopta legislația necesară pentru ca statele membre să poată utiliza în continuare cărbunele. Decizia reprezintă o schimbare istorică pentru că, în ultimii ani, Uniunea Europeană a dus o politică agresivă de de-carbonizare a sistemului energetic, care a condus la creșterea prețurilor la energie. În aceste condiții e tot mai clar că, CE Oltenia își va putea păstra o mai lungă perioadă capacitățile de producere a energiei pe bază de cărbune, chiar dacă se angajase, în Planul de restructurare și decarbonare, aprobat, recent de CE, la închiderea unor grupuri energetice.

Claudiu Matei