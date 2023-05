Prefectul Cristina Cilibiu demisionează

Cristina Cilibiu anunță că a solicitat Guvernului României eliberarea sa din funcția de prefect de Gorj

”Am stabilit ca echipa de comunicare a partidului să fie cea care oferă toate aceste informații. Eu am solicitat Guvernului eliberarea din funcție. Aș vrea să le mulțumesc colegilor și colaboratorilor pentru profesionalismul de care au dat dovadă în această perioadă și pentru modul eficient în care am lucrat împreună! Sunt un om energic, implicat în tot ceea ce fac și vin cu experiența acumulată în 15 ani de administrație publică. Nu mi-a fost greu, deși am avut un mandat cu proteste, cu accidente foarte grave, cutremure etc. Toate acestea pe lângă activitatea zilnică, firească. Eu cred că am gestionat aceste situații, am avut aprecierea colegilor, colaboratorilor și, sper eu, a gorjenilor cărora le-am fost alături” spune Cilibiu într-un interviu acordat pandurul.ro.