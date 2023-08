Predoiu propune: Mașinile celor drogați să fie confiscate

Cătălin Predoiu, ministrul de interne, a declarat luni, 28 august, că va propune o serie de modificări legislative, printre care şi confiscarea mijloacelor de transport în care sunt depistate droguri sau conducătorul auto a fost confirmat pozitiv.Măsurile propuse de minsitrul de interne vin pe fondul tot mai multor şoferi depistaţi sub influenţa drogurilor la volan.

„Voi propune Guvernului şi Parlamentului legislaţie pe următoarele direcţii – măsuri care vizează conducătorii auto: instituirea obligativităţii testului antidrog cu ocazia examinării medicale pentru dobândirea sau reînnoirea permisului şi extinderea examinării medicale la restituirea permisului de conducere reţinut pentru consumul de alcool şi droguri. Deci, vrei carnet, test antidrog. Instituirea unor noi situaţii în care efectuarea testării antidrog – alcool este obligatorie suplimentar prevederilor actuale: atunci când în vehicul sunt identificate substanţe care pot avea caracter psihoactiv, recipiente cu alcool desfăcute, conducătorul auto figurează în baza de date că a încălcat norme privind consumul de alcool şi droguri la volan, precum şi când a comis infracţiuni la regimul substanţele interzise”, a declarat Cătălin Predoiu.

O altă propunere vizează mărirea termenului pentru restituirea permisului de conducere, atunci când acesta a fost anulat, ca urmare a consumului de alcool şi droguri.”În prezent – 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau pedepsei în regim de privare de libertate, voi propune 3 ani”, a spus Cătălin Predoiu. „Un an de la data graţierii totale ori a restului de pedeapsă de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei în caz de consum de alcool şi droguri. În prezent este un an, voi propune 5 ani”, a mai declarat ministrul de interne.

Acesta a precizat că va propune şi confiscarea mijloacelor de transport dacă şoferul este prins băut sau drogat la volan: „Instituire a măsurii de confiscare obligatorie a mijloacelor de transport în care sunt depistate droguri sau conducătorul auto a fost confirmat pozitiv cu droguri. Este o prevedere care funcţionează şi în state membre ale Uniunii Europene”. (România TV)