Preasfinţitul Nicodim a oficiat Sfânta Liturghie la Praznicul «Adormirea Maicii Domnului», de la Mănăstirea Polovragi, Gorj – ,,Maica Domnului se roagă înaintea Preaiubitului său Fiu, pentru noi toţi, dar, să aveţi credinţa că se roagă pentru dumneavoastră, care v-aţi ostenit ca să veniţi aici”!

În ziua de joi, 15 august 2024, la Praznicul «Adormirea Maicii Domnului», Mănăstirea Polovragi a îmbrăcat haine de sărbătoare aleasă, deoarece, Preasfinţitul Părinte, Nicodim, episcopul Strehaiei şi Severinului a oficiat în altarul de vară al sfintei lavre, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în prezenţa unui număr însemnat de credincioşi veniţi de pe meleagurile Olteniei şi ale întregii ţări, împreună cu un sobor ales de preoţi, călugări şi diaconi, din care au făcut parte Preacucernicul Părinte Ioan Spilca, Protoiereu al Protopopiatului Târgu-Cărbuneşti, împreună cu preoţii: Dumitru Ştoflea, Parohia Polovragi, Gogâţă Nicolae, Parohia Polovragi II, Ionuţ Ciungu, Parohia Baia de Fier, iar, din judeţul Mehedinţi, Preacucernicul Părinte Antonie Olărean, Consilier administrativ al Episcopiei Strehaiei şi Severinului, Parohul Catedralei episcopale cu hramurile: «Învierea Domnului» şi «Sf.Mare Muc. Gheorghe – purtătorul de biruinţă», Arhidiaconul Mircea Pădureanu, dr. în muzică, Arhidiacon, Bogdan Ghinea, Mihai Corcodel, Consilier cultural şi pentru învăţământ al episcopiei. La slujba sfintei Liturghii au participat şi Maica Stareţă Spiridona Stavrofora, a Mănăstirii Polovragi, cu soborul de maici ostenitoare, Maica Stareţă Fevronia Stavrofora, a Mănăstirii Târgu-Logreşti, iar, din partea credincioşilor mireni am reţinut prezenţa domnului primar al comunei Polovragi, Gheorghe Epure, a domnului architect-proiectant Iulian Cămui, şi a familiei Elena şi Dan Dafinoiu de la Peşteana-Jiu. Cu acest prilej, Părintele Arhidiacon, Alin Gheorghe Logofătul, dirijorul Grupului psaltic al Catedralei episcopale «Sf. Mare Muc. Gheorghe», din Drobeta Turnu-Severin, la împlinirea vârstei de treizeci de ani, a primit gramată de mulţumire cu cruce din partea ierarhului eparhiei.

,,Mănăstirea aceasta frumoasă, cercetată de mulţi pelerini, închinată Maicii Domnului şi Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul”!

În cuvântul de învățătură duhovnicească, pe care îl redăm aproape în întregime, deoarece, Preasfinţitul Părinte Nicodim a început prin a mlădia sufletele credincioşilor cu unele expresii de o mare înţelepciune şi a spus: ,,Am venit din Cetatea Drobeta, împreună cu protopsalţii şi slujitorii Catedralei episcopale, aici, la frumoasa Mănăstire Polovragi, la rugămintea Înaltpreasfinţitului Părinte, Academician dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei! Părintele Mitropolit Irineu este în aceste momente la una dintre marile ctitorii ale Sfântului Cuv. Nicodim, la Mănăstirea Tismana! M-a rugat ca să vă transmit din partea Înaltpreasfinţiei sale, arhiereştile binecuvântări, toate doririle de bine, şi vă asigură, prin mine, că vă poartă în rugăciune! Înainte de a spune cuvântul de învăţătură, doresc ca în câteva rânduri, să exprim bucuria pe care am simţit-o venind aici, după doi ani, şi văzând lucrările de valoare ce s-au întreprins, ceea ce s-a lucrat de la Sfântul Martir Brâncoveanu, cu minuţiozitate s-a acoperit cu tablă de cupru altarul mănăstirii! Observ frumuseţea acestui zid de incintă, s-a restaurat clopotniţa şi lucrările care încă se desfăşoară! Aceasta, prin grija Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, cu binecuvântările Înaltpreasfinţiei sale, dar, şi cu toată osteneala Maicii Stareţe Spiridona Stavrofora şi a soborului de maici ostenitoare! Lucrările săvârşite aici merită aprecierea noastră a tuturor, că dacă nu ar fi aceste aproape douăzeci şi cinci de măicuţe, Mănăstirea Polovragi, amplasată în acest loc minunat, pitoresc, ar fi arătat altfel! De aceea, în numele dumneavoastră, mulţumim Maicii Stareţe, măicuţelor, şi tuturor credincioşilor şi preoţilor din parohii care le sunt alături! Aşa, mănăstirea va dăinui pe mai departe! Mănăstirea aceasta frumoasă, cercetată de mulţi pelerini, închinată Maicii Domnului şi Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul este o sihăstrie pe care generaţiile viitoare o vor avea şi vor veni aici, se vor ruga şi vor găsi acea linişte de care tot omul are nevoie! Maica Domnului se bucură de prezenţa noastră a tuturor, în mod special, de prezenţa dumneavoastră, a credincioşilor, care, veniţi din diferite sate, din multe localităţi, ca şi de părinţii care au format soborul pentru slujirea Sfintei Liturghii! Maica Domnului se roagă înaintea Preaiubitului său Fiu, pentru noi toţi, dar, să aveţi credinţa că se roagă pentru dumneavoastră, care v-aţi ostenit ca să veniţi aici! Iisus Hristos, aşa cum am aflat din Pericopa Evanghelică pe care am ascultat-o, a avut un dialog cu Marta şi cu Maria, iar, Martei i-a spus că se îngrijeşte de multe, că se ocupă de treburi cărora le spunem noi, gosodăreşti, administrative, în timp ce sora ei, Maria, a lăsat totul şi a stat în genunchi şi asculta cuvintele Lui Iisus, şi se bucura, şi primea har şi linişte! Deci, să ne gândim la învăţătura pe care o desprindem, că trebuie, în zi de duminică, să lăsăm totul, să lăsăm ceea ce numim treburile justificate prin expresia pe care uneori o aud: «Nu am timp, Părinte!». De fapt, noi ştim că locuri de muncă nu se prea găsesc, dar, să spună cineva că nu are timp şi că lucrează duminica, este un cuvânt care «atârnă» greu la judecată! Omul spune că nu are timp de Dumnezeu, de întreită Persoană care se jertfeşte, că nu are timp de Iisus Hristos, nu are timp ca să participe la Sfânta Liturghie, iar, acesta e un răspuns dat slujitorului, păstorului de suflete care cheamă şi se îngrijeşte de enoriaşii săi, precum Păstorul de oaia cea pierdută! Este adevărat că Iisus Hristos a apreciat-o pe Maria, cea care a lăsat în momentul acela treburile, dar, nu înseamnă că ea, până să vină Iisus Hristos, era cumva, leneşă! Aici, constă înţelepciunea”, a subliniat minunatul ierarh al Episcopiei Severinului şi Strehaiei!

,,Să ne străduim, iubiţi credincioşi, ca să păzim Cuvântul Domnului nostru, Iisus Hristos”!

Preasfinţia sa, cu o atenţie deosebită, a reamintit faptul că: ,,S-a mai întâmplat ceva! Reamintesc din ceea ce a citit Părintele Arhidiacon, din Sfânta Evanghelie de la Luca, la capit.11, că o femeie din popor, care a ascultat cuvântul Lui Iisus, şi dialogul dintre Iisus şi Marta, a ridicat glasul şi a zis: «Fericit este pântecele care te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt!» (Sfânta Evanghelie de la Sf. Ev. Luca, la capit. 11, versetul 27). Cum i-a dat Dumnezeu glas, prin lucrarea Duhului Sfânt, unei femei din popor care a izbucnit, care a mărturisit, pe româneşte spus: «Fericită este mama care Te-a născut pe Tine, Iisuse!». Iisus Hristos răspunde: «Aşa este! Fericită este această mamă»! Ea este Născătoartea de Dumnezeu! Fericită este! Dar, fericiţi sunt cei ce ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu şi îl păzeasc pe el! Nu este destul ca să ştim să ascultăm Cuvântul, dacă nu îl punem în practică, dacă nu îl împlinim pe el! Iubiţi credincioşi, unde poate, cineva asculta cuvântul, decât în Casa Lui Dumnezeu, în sfintele biserici? Avem, azi, mai mult decât altădată, cărţi ce conţin Cuvântul Lui Dumnezeu, pe care le putem cumpăra de la sfintele biserici, de la sfintele mănăstiri! E important ca să cunoaştem Cuvântul Lui Dumnezeu, ca să-l împlinim pe el! În aceasta constă fericirea, în aceasta constă mântuirea sufletelor noastre! Noi, cunoaştem o parte din învăţătura bisericii, am ascultat cuvântul Lui Dumnzeu, că trebuie să postim miercurea şi vinerea, şi ştim că Dumnezeu are şi nişte porunci, tot creştinul să participe în duminici şi la sărbători la Sfânta Liturghie, pentru că e una dintre cele nouă porunci bisericeşti! Dumnezeu a cuprins toată Legea şi prorocii, când i-a spus tânărului: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta!», iar, în cea de-a doua: «Să iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi!». Iubiţi credincioşi, să mai reţinem că Iisus Hristos a mai spus: «Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi şi vom veni la el, când vom face locaş la el!» (Sf. Ev. Ioan, capit. 14, versetul 23). Prin urmare, Iisus Hristos spune, cum a notat Sf. Ev. Luca: «Fericiţi sunt cei ce ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu…», iar, mai departe, Sf. Ev. Ioan a notat dintr-o altă convorbire: «Dacă mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu!». Să ne străduim, iubiţi credincioşi, ca să păzim Cuvântul Domnului nostru, Iisus Hristos! Vă dau exemplu, din multele cuvinte pe care ni le-a dat ca să le păzim, un cuvânt: «Luaţi cuvântul meu asupra voastră şi ascultaţi că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre! Când duhul Meu este bun şi povara mea este uşoară!». Sfântul Ioan Gură de Aur completează această poruncă: «Dacă eşti smerit, dacă eşti blând, îngăduitor, această virtute este mama întregii filosofii!». Deci, Iisus Hristos zice: «Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima!», iar Sf. Ioan Gură de Aur conchide: «Această virtute, smerenia şi blândeţea este mama întregii filosofii!». De aceea, când de pe munte a început să dea legile acelea dumnezeieşti, cu această virtute, Dumnezeu a început, iar, acum face aceeaşi răsplată spunând: «Nu vei fi altuia de folos, ci, Ţie înaintea tuturora! Vei avea odihnă, când va fi odihnă sufletelor voastre! Învăţaţi de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima!» (Sf. Ev. Matei, capit. 11, versetele 29 şi 30). Să ne ajute Duhul Sfânt ca să împlinim Cuvântul Lui Dumnezeu, să scăpăm fiecare de patimi, de robia păcatelor! S-o chemăm pe Maica Domnului în ajutor, fiindcă ea, când noi citind un paraclis, nu rămâne datoare şi va mijloci, înaintea Preaiubitului său Fiu, pentru mame, pentru cei în suferinţă, pentru toţi cei care se roagă şi spun: «Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi»! Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze”!

Profesor dr. Vasile GOGONEA