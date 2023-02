Prea multe erori! CSM s-a înclinat în fața Rapidului

A fost din nou sala plină la Târgu Jiu în meciul din etapa a 17-a a Ligii Florilor. Campioana Rapid București a primit o replică dârză din partea gazdelor, dar nu a fost suficient pentru a scoate ceva din această confruntare. Gorjencele au pierdut, scor 26-31 (16-18), și din cauza ratărilor. A fost o zi nefastă pentru Katarina Pavlovic, dar și pentru extremele CSM-ului, care au irosit din nou prea multe oportunități. În plus, gazdele au fost ,,văduvite” și de aportul Ekaterinei Dzhukeva, portărița din Bulgaria văzând cartonașul roșu spre finalul primei reprize. Arbitrajul i-a iritat în permanență pe spectatorii veniți la Sala Sporturilor, dar oficialii CSM-ului au recunoscut că acea fază a fost judecată corect de arbitri. Eliza Buceschi a terminat partida cu 11 goluri, internaționala României fiind și cea mai bună marcatoarea a meciului. ,,Ne bucurăm că am scăpat de o deplasare grea, aici la Târgu-Jiu. Ne așteptam la un meci greu, pentru că am văzut rezultatele obținute de CSM. Cu siguranță eliminarea portarului Dzhukeva, una dintre cele mai bune jucătoare de la Târgu-Jiu, a fost un avantaj pentru noi”, a declarat Buceschi.

De partea cealaltă, cuplul Pușcaș-Gavrilă a adăugat 12 goluri în dreptul amfitrionilor. Elena Marica Bercu a intrat bine în poartă și a contribuit cu opt intervenții salvatoare.

,,Am gestionat bine prima repriză. Ne-am luptat cu ele, dar am avut ghinion la finalul primei părți când Ekaterina a fost eliminată, iar eu a trebuit să intru și să încerc să o suplinesc. A fost o presiune destul de mare, dar muncesc zi de zi împreună cu fetele, iar când ajungi într-o astfel de postură, trebuie să îți asumi. A fost un moment greu pentru mine, dar am făcut tot ce a ținut de mine să le ajut pe fete. Cred că în repriza a doua am căzut puțin psihic, poate și pe fondul unor ratări, care ne-au demoralizat și asta a dus la diferența de scor de pe tabelă. Oboseala și-a spus cuvântul în acest meci”, a admis tânăra portăriță.

Antrenorul Liviu Andrieș consideră că Marica Bercu poate fi o portăriță de bază pe viitor. Și în opinia ,,principalului” gorjean, oboseala și-a spus cuvântul, mai ales că rapidistele au avut trei zile de pauză în plus față de CSM.

,,Pe fondul consumului de energie, ținând cont că noi am jucat în urmă cu trei zile în Cupa României, au venit și aceste greșeli, care au făcut diferența. Acum știm ce înseamnă Ekaterina Dzhukeva pentru noi, fără a lua din merite Elenei Bercu, care, în concluzie și-a făcut bine treaba. Perspectiva este bună în ceea ce o privește pe Elena, și sper să-i dea încredere această evoluție. Trebuie să muncească în continuare, la fel cum o face și acum și să învețe de la Dzhukeva, pentru că are modelul și exemplu în față, alături de Gore Albici, sper ca pe viitor să fie unul dintre portarii de bază ai echipei noastre. Trebuie felicitate fetele pentru ceea ce au realizat până acum”, a adăugat Andrieș.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva, Elena Marica Bercu – Bianca Chiriță, Oana Maria Bucă, Alexandra Gavrilă 6g, Angela Pușcaș 6g, Valentina Trică, Mirabela Coteț 3g, Ira Zinatullina 1g, Andreea Chiricuță 3g, Pal Ceandani, Florența Ilie 1g, Ana Ciolan 3g, Cristina Boian 1g, Katarina Pavlovic 1g, Sabine Klimek 1g. Antrenor principal: Liviu Andrieș. Antrenor secund: Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Gore Albici.

Liga Florilor se reia pe 12 martie, atunci când CSM Târgu Jiu are o deplasare foarte importantă, la CSM Slatina.

Cătălin Pasăre