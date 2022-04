Potârcă, evacuat din palatul din Meteor!

Situație complicată pentru fostul candidat la Președinția României din 2009, Constantin Ninel Potârcă, după ce, ieri, un executor judecătoresc a venit să îl evacueze din palatul pe care îl deține în cartierul Meteor din Târgu-Jiu. „Obama” din Meteor nu a fost acasă, așa că, de dimineață, când a venit executorul de la Craiova împreună cu noul proprietar, un avocat tot din Craiova, însoțiți de jandarmi și polițiști, oficiile de gazdă le-au făcut alte rude ale lui Potârcă. Executorul le-a pus în vedere să își mute lucrurile din clădirea de circa 300 mp pe care urma să o evacueze, toată operațiunea durând câteva ore bune.

Pe parcursul zilei au fost mutate o parte din bunurile familiei Potârcă, dar obiectele de mobilier mare au rămas neclintite, ca și până acum, pentru ele fiind lăsat un răgaz de 30 de zile pentru a fi luate. Rudele lui „Obama” spun că prin palat ar urma să fie construit un zid care să delimiteze clar proprietățile, familia Potârcă fiind pusă într-o situație dificilă.

„Vor să ridice un perete pentru a delimita clar proprietățile. Nouă ne-ar mai rămâne bucătăria și o baie, nu am mai avea dormitor sau altceva. Restul va fi închis dacă nu ajungem la o înțelegere cu noul proprietar. Am insistat și i-am rugat să ne dea un răgaz de o lună de zile pentru a le face o ofertă pentru a cumpăra noi clădirea. Dumnealor au luat-o de la ANAF cu 7000 de euro fără ca noi să știm pentru că, altfel, am fi luat-o noi. Acum ne cer 7 miliarde, în bani vechi. Noi avem deja parte din familie la muncă în Germania și Anglia, o să mergem și noi, dar această sumă nu o să ne-o permitem să o plătim pentru a stinge litigiul. Nu avem de unde să dăm banii aceștia. Noi ne gândim să plătim un miliard, sperăm să fie acceptată această sumă, altfel nu știu ce se va întâmpla”, a spus Roxana Potârcă, fiica fostului candidat la Președinția României. Constantin Ninel Potârcă a ajuns în situația de acum după ce a fost condamnat în diverse dosare penale pentru acuzația de evaziune fiscală, în care a fost obligat și să despăgubească statul cu milioane de euro. Pentru că nu are acești bani, Potârcă a fost executat silit, iar anul trecut ANAF i-a vândut o mare parte din palatul din Meteor pentru suma de 7000 de euro. Așa s-a ajuns la situația de acum, Potârcă mai având pe rolul instanțelor încă un dosar de evaziune fiscală. Un frate al său este și acum în spatele gratiilor, Tănase executând opt ani de detenție, după cum a spus ieri soția sa. „Nu o să avem ieșire din curte separată și nu o să avem nici unde să stăm. Am ajuns într-o situație dificilă. Nu ne ajută nimeni. Bărbatul meu e de 8 ani la pușcărie, că nici criminalii nu stau atât de mult. A îmbătrânit acolo, iar pe noi aici nu ne mai ajută nimeni”, a spus femeia, în timp ce, în palat, executorul trasa „granița” pe care familia Potârcă nu are voie să o depășească în viitor.

Gelu Ionescu