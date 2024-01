Posturile în sistemul medical vor fi ocupate mai repede

Angajări mai rapide în sistemul medical. Ministrul Alexandru Rafila a anunțat că a scurtat termenele procedurale pentru ocuparea posturilor vacante din Sănătate.

„Ocuparea posturilor nu mai durează luni de zile. Am semnat un ordin de ministru care modifică substanţial modul de ocupare a posturilor în sistemul de sănătate; scurtează extrem de mult termenele. Înainte de publicarea concursului, este necesar un aviz din partea Colegiului judeţean al medicilor. În forma veche, acest aviz trebuia dat în cinci zile, acum am scurtat termenul la două zile”, a precizat Rafila, luni, în cadrul unei conferinţe de presă.

Astfel, spune Rafila, numărul de zile necesare din momentul în care spitalul vrea să scoată posturile la concurs și până în momentul finalizării scade de la 100 de zile la maximum 35 de zile.

Ministrul a făcut apel la publicarea cât mai rapidă a posturilor, precizând că şi în prima jumătate a anului trecut erau numeroase posturi libere, care însă nu au fost scoase la concurs.

El a menţionat că, în ce priveşte posturile vacante temporar, termenele maxime au scăzut de la 40 la 20 de zile. Totodată, începând din acest an, toate posturile care se eliberează în sistemul de sănătate, de la data de 1 ianuarie, se pot ocupa fără memorandum.

Guvernul a aprobat pe 11 ianuarie deblocarea angajărilor pentru 7.600 de posturi în domeniul sănătății și al asistenței sociale, în contextul în care angajările la stat erau blocate de Executiv din primăvară.

Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu are nevoie de 38 de medici. Deficit de cadre medicale se înregistrează și în celelalte unități sanitare din județ.

I.I.