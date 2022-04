Postul Ramadan 2022 a început pentru toti musulmanii din lume si din Romania pe 1 aprilie și se termină pe 30 aprilie, însă aceste date pot varia ușor, astfel că în anumite zone ale lumii Ramadan 2022 poate începe pe 2 aprilie. Când Ramadanul se termină, musulmanii vor sărbători Eid al-Fitr, sau „Festivalul încetării postului”. În cadrul acestei sărbători, copiii primesc cadouri de la familie și prieteni. De asemenea, musulmanii pot recita o rugăciune specială în dimineața de Eid, urmată de o sărbătoare comunitară cu mâncare și jocuri.

Postul , în Islam este cunoscut sub numele de Sawm صوم este practica abținerii, de obicei de la mâncare, băutură, fumat și activitate sexuală. Postul nu este doar pentru musulmani, el a fost practicat de secole de religii precum creștinismul , confucianismul , hinduismul , iudaismul . În Coran se spune că Allah spune: „O, voi care credeți, postul vi se prescrie așa cum a fost prescris celor dinaintea voastră, pentru ca să vă dezvoltați conștiința lui Dumnezeu.” ( Coran 2:183 ).Postul are numeroase beneficii, printre care următoarele :

– Cel care postește în această lună, cu credință sinceră în Allah Preaînaltul și supunându-se Poruncilor Sale este sigur că va primi Răsplata Sa pentru aceasta, având toate păcatele anterioare iertate. Profetul Mahomed a spus: „Cel care postește în luna Ramadan cu credință sinceră și căutând răsplata lui Allah [în Viața de Apoi] va avea toate păcatele precedente iertate.” [Al-Bukhari, 1901; Muslim, 760]

– Cel care ține post va avea parte de o bucurie imensă în Viața de Apoi, datorită recompensei mărețe pe care o va primi și a binecuvântărilor de care se va bucura pentru că a postit. Profetul Mahomed a spus: „Cel care ține post are parte de două momente de bucurie: unul este atunci când încheie postul, iar celălalt va fi atunci când Îl va întâlni pe Domnul său.” [Al-Bukhari, 1805; Muslim, 1151]

– Una dintre porțile Paradisului este numită Ar-Rayyān, prin ea intrând numai cei care țin post, după cum a spus Profetul Mahomed „În Paradis există o poartă cu numele de Ar-Rayyān, prin care doar cei care obișnuiau să țină post vor trece în Ziua Judecății. Li se va spune: «Unde sunt cei care au ținut post?» Atunci aceștia se vor ridica și nimeni altcineva nu va trece prin această poartă în afară de ei. După intrarea lor, ea va fi închisă, și nimeni altcineva nu va mai intra pe acolo.” [Al-Bukhari, 1896; Muslim, 1152]

– Fiecare act de adorare are o răsplată anume, în afară de post, pentru care numai Allah Preaînaltul, prin Harul şi Mila Sa fără de margini, îi va răsplăti din abundență pe cei care au postit. Profetul Mahomed a zis: „Allah a spus: «Toate faptele fiilor lui Adam (oamenii) sunt pentru ei înșiși, în afară de post, care este pentru Mine, și Eu îi voi răsplăti pentru acesta.»” [Al-Bukhari, 1904; Muslim, 1151]

Pentru a le ușura situația, Allah Preaînaltul a scutit anumiți oameni de obligativitatea postului. Aceștia sunt:

1 .Cei bolnavi, a căror condiție medicală se va agrava prin post au permisiunea să întrerupă postul, dar trebuie să recupereze zilele în care nu au postit, după finalizarea lunii Ramadan.

Oamenii care nu pot ține post, bolnavi, la care nu există speranțe de însănătoșire, au permisiunea de a nu posti, însă trebuie să hrănească o persoană nevoiașă prin oferirea a 1,5 kg din alimentele de bază din țara lor.

Cei aflați în călătorie, n timpul voiajului dintr-un loc în altul sau în timpul rezidenței lor temporare de mai puțin de patru zile, au permisiunea să își întrerupă postul, însă trebuie să recupereze zilele în care nu au postit, după ce s-a încheiat luna Ramadan. Coranul spune:

în care a fost trimis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept și Îndreptar [Al-Furqan]. Și oricare dintre voi care este prezent în această lună, să o țină ca post, iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească] un număr [egal] de alte zile. Allah vă voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea.” [Coran, 2:185] Femeile care sunt în timpul sângerării menstruale sau post-partum însă trebuie să recupereze zilele nepostite după terminarea lunii Ramadan. Dacă ele vor posti în vremea sângerării, postul lor nu va fi valid. Femeile însărcinate i se permite să își întrerupă postul dacă se tem că acesta va fi dăunător pentru ele sau pentru copiii lor. Ele trebuie să recupereze însă zilele nepostite, după terminarea lunii Ramadan. Musulmanilor li se impune să țină post într-o anumită lună în fiecare an și anume în luna Ramadan. De asemenea, le este recomandat să țină post și în alte zile, atât timp cât sunt în putere și pot să o facă, pentru a obține și mai multă răsplată. Printre aceste zile, sunt incluse și următoarele: Ziua de Āshūrā’, împreună cu ziua de dinaintea ei sau de după ea. Este cea de-a zecea zi din luna Muharram, prima lună a calendarului islamic. Este ziua în care Allah Preaînaltul l-a salvat pe Moise și i-a înecat pe Faraon și pe armata lui. Postul musulmanului în această zi exprimă mulțumirea față de Allah Preaînaltul pentru că l-a salvat pe Moise și reprezintă, de asemenea, urmarea exemplului Profetului nostru care, nu numai că ținea post în această zi, dar le-a cerut și companionilor lui să țină post, inclusiv în ziua de dinainte sau de după aceasta. [Ahmad, 2154] Când a fost întrebat despre postul în această zi, el a răspuns: „Ispășește [păcatele comise în] anul precedent.” [Muslim, 1162] Ziua de ‘Arafah. ‘Arafah este a noua zi din luna Dhu-l-Hijjah, a douăsprezecea lună din calendarul islamic. În această zi, pelerinii se strâng pe muntele Al Arafah și Îl invocă pe Allah Preaînaltul, Îl preaslăvesc și Îi aduc laude. ‘Arafah este cea mai bună zi din an, iar cei care nu efectuează Hajj-ul (pelerinajul la Kaabah) în respectivul an pot ține post în această zi. Când Profetul Mahomed a fost întrebat despre postul din această zi, el a răspuns: „Ispășește păcatele comise în anul precedent și pe cele din anul următor.” [Muslim, 1162] Șase zile în luna Shawwāl. Aceasta este a zecea lună a calendarului islamic. Profetul a spus: „Cine postește în luna Ramadan și apoi continuă cu șase zile din luna Shawwāl va obține o răsplată egală cu postul unui an întreg.” [Muslim, 1164]

Sărbătoarea de încheiere a postului (Eīd al-Fitr) Eīd al-Fitr cade în prima zi a lunii Shawwāl, marcând sfârșitul postului din luna Ramadan. La fel ca postul din luna Ramadan, celebrarea Eīd-ului al-Fitr este, de asemenea, un act de adorare, prin care musulmanii își exprimă recunoștința față de Allah Preaînaltul, pentru că le-a permis să îndeplinească acest act de adorare și pentru că și-a desăvârșit Harul Său asupra lor. Coranul spune: „[…] și să împliniți acest număr și să-L preamăriți pe Allah, pentru că vă călăuzeşte pe calea cea bună. Poate că veți fi mulțumitori!” [ Coran, 2:185] . Ce trebuie să faca musulmanul în ziua de Eīd?

Rugăciunea de Eīd. Islamul subliniază faptul că rugăciunea de Eīd este obligatorie. De fapt, aceasta a fost una dintre acele practici pe care Profetul le-a respectat în mod constant și chiar i-a încurajat, nu numai pe bărbați, ci și pe femei și pe copii, să le respecte. Timpul său începe după ce soarele a trecut deasupra orizontului cu o suliță (puțin peste 1 metru) și durează până când acesta a trecut de meridian. Plata zakāt-ului al-Fitr: Allah Preaînaltul le-a poruncit musulmanilor să plătească zakāt al-fitr (tradus literar prin actul de caritate purificator, obligatoriu pentru încheierea postului) și se impune tuturor celor care posedă alimente suficiente necesare pentru o zi și o noapte.. Musulmanul trebuie să plătească zakāt al-fitr pentru el însuși și pentru toate persoanele de întreținerea cărora este responsabil legal, aşa cum sunt soția și copiii săi. Este recomandat ca plata să fie efectuată și în numele copiilor nenăscuți încă (dacă soția sa este însărcinată). El va oferi pentru fiecare membru al familiei 3 kg din alimentul de bază.

În această zi, musulmanii își împărtășesc fericirea cu toți membrii familiei, atât tineri, cât și bătrâni, atât femei, cât și bărbați, sărbătorind într-un mod permis care îi face pe toți fericiți și le amintește de binecuvântările lui Allah Preaînaltul asupra lor. Ei îmbracă cele mai frumoase veșminte, mănâncă și beau, deoarece acestea sunt considerate acte de adorare. Postul în această zi este strict interzis. Ei rostesc, cu această ocazie specială takbīr în noaptea care precedă rugăciunea de Eīd și pe drumul către rugăciunea de Eīd și continuă să facă aceasta până când imamul se ridică pentru a începe rugăciunea de Eīd; exprimându-şi astfel recunoștința față de Allah Preaînaltul pentru că i-a ajutat să ducă la bun sfârșit postul din luna Ramadan. Coranul spune: „[…] să împliniți acest număr, și să-L preamăriți pe Allah, pentru că vă călăuzește pe calea cea bună. Poate că veți fi mulțumitori!” [Coran, 2:185]

