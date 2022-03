Poșta Română: 50 de tone de ajutoare umanitare au plecat spre Ucraina

Primul convoi format din mașinile Poștei Române a plecat, astăzi, spre Ucraina, încărcat cu 50 de tone de ajutoare umanitare. Acestea vor fi predate poștașilor ucraineni în Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu din județul Satu Mare.

În primele șapte zile de când Poșta Română și-a anunțat implicarea în sprijinul cetățenilor afectați de criza umanitară din Ucraina, prin punerea la dispoziție a infrastructurii logistice în toate centrele dedicate acestei campanii, au fost colectate, la nivel național, peste 50 de tone de produse.

Întreaga cantitate a fost transportată cu mașinile Poștei Române și predată colegilor de la Ukrposhta, în Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, în prezența autorităților.

Donațiile au constat în: alimente neperisabile (apă, conserve, alimente ambalate etc.);produse de igienă (scutece, șervețele umede dezinfectante, hârtie igienică, absorbante etc.); îmbrăcăminte și încălțăminte (femei/bărbați/copii, îmbrăcăminte termică, mănuși, rucsacuri, încălțăminte în condiție bună/nouă etc.); suport (perne, corturi, saltele, tacâmuri, binocluri, paturi pliabile, baterii portabile cu capacitate mare, stații walkie-talkie, stații radio emisie-recepție, camere cu termoviziune etc.); produse din categoria celor de încălzire și de iluminat (corturi, pături termice, saci de dormit, radiatoare electrice sau alte mijloace de încălzire, lanterne, lumânări, lămpi etc.); echipamente medicale de susținere a răniților (trusă de prim ajutor, scaune cu rotile pliabile și cadre destinate persoanelor cu deficiențe locomotorii, bastoane etc.).

„Campania “Solidari cu Ucraina”, organizată de Poșta Română, a pus la dispoziția autorităților județene spațiile de cazare ale companiei pentru primirea refugiaților, dar și colecta de donații prin rețeaua poștală națională și transportul gratuit al acestora spre Ucraina. Bineînțeles că nu trebuie să ne oprim aici! Susținerea vecinilor noștri trebuie să continue. Am încredere că acest sprijin oferit cetățenilor ucraineni va continua și vreau să asigur cetățenii români că ne vom duce până la capăt misiunea asumată”, a precizat directorul Poștei Române, Valentin Ștefan.