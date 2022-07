Post de manager, scos din nou la concurs

Consiliul Județean a reluat concursul de proiecte pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. În prima etapă, doi candidați au susținut proiectele de management, dar au primit note mai mici de 7, pragul minim de promovare. Ion Cepoi conduce instituția de cultură din 2004, iar la evaluarea finală din acest an a primit o notă sub 9, motiv pentru care s-a dispus organizarea unui concurs de proiecte de management pentru șefia instituției din subordinea CJ Gorj.

Concursul de proiecte de management se organizează la sediul Consiliului Județean, în perioada august-septembrie. Pot participa la concurs candidații care au studii universitare în domeniul de activitate al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, respectiv științe umaniste și arte, vechime de cel puțin trei ani în specialitatea studiilor și experiență de minimum un an în managementul instituțiilor publice sau al organizaților culturale private acreditate.

Candidații au termen până pe data de 3 august, pentru depunerea proiectelor de management. Selecția dosarelor de concurs are loc pe 5 august, urmând ca până pe data de 8 august să fie comunicate rezultatele. Consiliul Județean a programat analiza proiectelor de management pentru data de 22 august. Etapa a doua, de susținere a proiectelor în cadrul unui interviu, are loc până la finele lunii august. Rezultatele se afișează pe data de 1 septembrie. După rezolvarea contestațiilor, până la data de 9 septembrie se aduce la cunoștința publică rezultatul final al concursului.

I.I.