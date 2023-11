Portrete în acvaforte – DAN GR. PUPĂZĂ la 80 de ani

La cei optzeci de ani ai săi, profesorul Dan Gr. Pupăză a suferit o metamorfoză perfect explicabilă. A devenit din dascăl de matematică un eminent cercetător și om de cultură, editor și… tipograf. Cultivând memoria tatălui și unchiului său, Grigore Pupăză și Dumitru Pupăză, și-a dezvoltat propriul orizont spiritual și sufletesc, filozofic și politic. Simțul civic i s-a cristalizat durabil în atitudine clară, tranșantă, deopotrivă caracterul pedagogic al formării sale s-a deschis spre faptul concret de promovare a iubirii de carte, al închinării la eroii neamului, la figurile strălucite ale unor mentori precum: Spiru Haret, dr. C. Angelescu, Nicolae Iorga, C. Rădulescu-Motru.

Am păstrat cu sfințenie în biblioteca-mi ionaionică o carte – document emblematică în… eon: „Vasile Militaru – jefuit de libertate” de aproape 300 de pagini. Extraordinara apariție la Editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a volumului în 2017 și-a cunoscut gloria ce i se cuvenea. Gestul lui Dan Pupăză și al Domnicăi Dijmărescu de a scormoni arhivele Securității rămâne unul curajos (și temerar totodată – n.m IPB.).

Partea a II-a a opului… conține documente cutremurătoare care scot la lumină incredibilele nedreptăți, condamnarea lui Vasile Militaru la 20 de ani de închisoare, o autobiografie din octombrie 1951 dar mai ales, „Dosarul de penitenciar privindu-l pe Vasile Militaru” din 1959, cuprinzând procese verbale de interogator; în plus sunt scoase din uitare „Poezii din întuneric” care ar demasca o activitate dușmănoasă a reputatului poet militant împotriva comunismului și sovietismului rusesc și stalinist; tomul coordonat de cei doi autori include în final și absolvirea târzie a martirului de vinile „inventate” samavolnic de un regim ticălos și mincinos printr-o sentință definitivă a Curții Supreme de Justiție din 1996.

„Necuminte” perseverent, la fel de hotărât și demn, între anii 2017-2023, de data aceasta doar el însuși ( și cu sinele său „nesupus” de vremile atacate de nimicnicia umană n.m. IPB.), Dan Gr Pupăză cutează mai mult, îmbrăcându-și mantia și toga de stăpân istoric al unor evenimente care altfel ar fi fost sortite ignoranței, clasării și lașității rostirii adevărului așa cum s-au… întâmplat ele, pe drumul lung al pușcăriei unor eroi naționali pe numele lor Grigore Brâncuși, Alexandru Stoichițescu, Grigore Pupăză.

Ca intelectual de frontieră am prefațat cu un total respect, cu evlavie chiar, cu pioșenie, cu înmărmurită admirație cele două tipărituri (cea de-a doua intitulată „Pe drumul lung al pușcăriei” are 400 de pagini). Despre tomul masiv „Pe drumul lung al pușcăriei” pot afirma că e mai presus de orice „roman istoric”; dramatismul său este zguduitor; drept pentru care îmi exprim gratitudinea pentru covârșitoarea trudă cu care Dan Gr. Pupăză, la vârsta deplinei maturități, a dat un sens suprem existenței sale: acela de a reliefa pagini neștiute de tragica luptă pentru Libertate, pentru demnitate, pentru valorile îndelung conservate și apărate de neamul românesc cu prețul vieții și al drepturilor sale fundamentale.

Elogiindu-le jertfa lor exemplară, Dan Gr. Pupăză, azi octogenar, merge cu fruntea sus în linia întâi a generației sale, neînfricat, neînduplecat, de neclintit, cu o dârzenie sacrificială și cu o voință mereu verticală, abia netrădând profunzimi și neliniști abisale, frământări de conștiință și confruntări cu, doar aparent de neînvins, probleme.

La mulți ani, din toată inima!

Ion Popescu-Brădiceni, doctor în filologie, scriitor