Porter Troupe, rezervă la All Star Game

Căpitanul formației de baschet CSM Târgu Jiu, americanul Porter Troupe, este rezervă la Selecționata Nordului pentru All-Star Game-ul LNBM, care se va juca pe 20 aprilie. Evenimentul are loc la noua sală Polivalentă din Oradea. Componenții celor două echipe au fost votați de fani, mass-media și departamentul tehnic al FRB. Troupe are o medie de 13,7 puncte, 3,6 recuperări și 3,9 pase decisive în acest sezon.
Cele două selecționate sunt următoarele:
SUD
1. TROY FRANKLIN – SCM U CRAIOVA
2. TUDOR GHEORGHE – FC ARGEȘ PITEȘTI
3. MARCU BADIU – CSO VOLUNTARI
4. MLADEN JEREMIC – FC ARGEȘ PITEȘTI
5. DAVID VIDA – CSO VOLUNTARI
6. MICHAEL QUALLS – SCM U CRAIOVA
7. MIHAI MĂCIUCA – FC ARGEȘ PITEȘTI
8. VLAD MOLDOVEANU – CSO VOLUNTARI
9. ROLLAND TOROK – CSO VOLUNTARI
10. KEITH CLANTON – DINAMO BUCUREȘTI
11. OUSMANE BARRO – CSO VOLUNTARI
12. TERRELL CARTER II – STEAUA BUCUREȘTI
Antrenori: TUDOR COSTESCU (FC ARGEȘ PITEȘTI)/SASHA OCOKOLJIC (CSO VOLUNTARI)
Rezerve jucători SUD: ANDREJ MAGDEVSKI (CSM PLOIEȘTI), ANDREI MANDACHE (DINAMO BUCUREȘTI), LAVON FITZPATRICK (FC ARGEȘ PITEȘTI)
NORD
1. LUCAS TOHATAN – BC CSU SIBIU
2. PATRICK RICHARD II – U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA
3. KRISTOPHER RICHARD – CSM CSU ORADEA
4. KAREL GUZMAN – U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA
5. JUSTAS TAMULIS – BC CSU SIBIU
6. BOGDAN NICOLESCU – CSM CSU ORADEA
7. ELIJAH STEWART – U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA
8. GARLON GREEN – CSM CSU ORADEA
9. LUCA COLCEAG – U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA
10. MARK OGDEN Jr. – CSM CSU ORADEA
11. RAREȘ UȚĂ – BC CSU SIBIU
12. DUSTIN MORGAN HOGUE – U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA
Antrenori: MIHAI SILVĂȘAN (U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA)/CRISTIAN ACHIM (CSM CSU ORADEA)
Rezerve jucători NORD: PORTER TROUPE (CSM TG. JIU), TUDOR FOMETESCU (CSM CSU ORADEA), ALEXANDRU OLAH (SCM TIMISOARA)
Cătălin Pasăre