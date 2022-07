Portăriţa CSM-ului merge în Portugalia

Unul dintre portarii de la CSM Târgu Jiu, Elena Marica Bercu (19 ani), are parte de o vară de poveste chiar înainte startul campionatului. Tânăra jucătoare a revenit în oraşul lui Brâncuşi după convocarea la echipa națională de beach handball. Prezenţa în lotul tricolor a fost cu folos, Bercu contribuind la calificarea României la Campionatul European din 2023, care se va disputa la Nazare, în Portugalia. Turneul de calificare a avut loc în Cehia, la Praga. Reprezentantele noastre au obţinut in-extremis biletele pentru următoarea fază.

,,Pentru naționala României și pentru dezvoltarea acestui sport în țara noastră este o realizare foarte mare și mă bucur mult că am reușit să contribui la această performanță. Nu a fost chiar ușor, ne-am calificat pe muchie de cuțit, ca să spun așa. Chiar dacă am început mai greu turneul, am luptat până în ultima zi și totul s-a decis în ultimele două meciuri. Am pierdut cu Polonia și Croația, ambele meciuri cu 0-2, apoi am pierdut cu Turcia 1-2, după loviturile de departajare. Același lucru s-a întâmplat și cu Slovacia, tot 1-2, și tot la loviturile de departajare. Pentru calificare trebuia să ne clasăm pe locul 9, ceea ce însemna să obținem două victorii în ultima zi. Am strâns rândurile, ne-am luptat până la final și am reușit să învingem Elveția, scor 2-1, dar și echipa gazdă, Cehia, scor 2-0. Cu cele două victorii ne-am asigurat locul la campionatul european de anul viitor”, a declarat Bercu pentru csmtargujiu.ro. Elena a revenit la pregătiri, unde şi-a cunoscut noile colege, dar şi pe antrenorul cu portarii, Grigore Albici. Tânăra jucătoare este încrezătoare că echipa îşi va îndeplini obiectivul şi vrea să contribuie la menţinerea formaţiei în prima ligă.

,,Știam că urmează o perioada de pregătire fizică afara, dar și în sală. Nu este o perioadă ușoară, însă muncim, tragem tare, pentru a ne atinge obiectivele din acest an. Ne așteaptă un sezon dificil și trebuie să fim pregătite pentru startul din Liga Florilor. Suntem încrezătoare în șansa noastră. Vom lupta meci de meci, indiferent de adversar, pentru a face o figură frumoasă și cu siguranță vom da totul pe teren. Avem o echipă competitivă, ambițioasă și sper din tot sufletul să ne îndeplinim obiectivul, acela de a rămâne în Liga Florilor. Sunt bucuroasă că am colege cu experiență, de la care pot învăța multe și sunt fericită că lucrăm împreună cu antrenorul Gore Albici, pentru a evolua ca și portari. Mi-am propus să muncesc cât pot de mult, pentru că știm că Liga Florilor este un alt nivel și voi face tot posibilul să îmi ajut echipa. Colegele m-au felicitat, toate fiind bucuroase pentru reușita mea și m-au primit cu brațele deschise în noul grup”, a adăugat Bercu. Portăriţa născuta la Râmnicu Vâlcea se află la CSM din vara anului trecut.

Cătălin Pasăre