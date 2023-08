Ponta vorbește despre o posibilă revenire în PSD

Fostul parlamentar de Gorj Victor Ponta spune că e dispus să discute „cu toată deschiderea” despre o eventuală revenire în PSD, dar că nu depinde doar de el.

„Eu nu am plecat din PSD. Am fost exclus pentru ceva ce cred că am făcut bine, dacă mă întrebaţi şi azi, şi anume ne-am opus lui Liviu Dragnea în faimosul scandal cu Sorin Grindeanu. Între timp PSD, aşa nu oficial, dar într-un fel şi-a mai recunoscut din greşeală. În primul rând, luându-l pe Sorin Grindeanu înapoi. Suntem social-democraţi. Mai departe însă chestiunile de partid, e mai greu pentru PSD să spună „măi, chiar am greşit atunci când v-am dat afară. Asta e. Aşa era vremea lui Dragnea”. Dacă o vor face şi eu şi colegii mei din Pro România suntem foarte bucuroşi”, a declarat Victor Ponta, întrebat într-o intervenţie telefonică la Digi 24, dacă ar fi dispus să revină în PSD, în cazul în care îi va fi propus acest lucru. „Dar nu depinde doar de mine şi de Ciolacu. Dacă va exista o discuţie, o purtăm cu toată deschidere”, a completat fostul premier, care a fost numit consilier onorific al actualului premieri, Marcel Ciolacu.