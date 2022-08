Polițiștii rutieri, cu ochii pe cei care conduc beți și drogați!

Șoferii care au tranzitat două zone din Târgu-Jiu, au fost verificați în timpul nopții de către polițiștii de la Rutieră și Ordine Publică.

Astfel, în noaptea de 12/13 august a.c., polițiștii rutieri și cei de ordine publică au acționat în scop preventiv pe traseele de deplasare, spre și dinspre zona de desfășurare a evenimentelor organizate în ,,Livada cu Nuci” din localitatea componentă Bârsești și ,,Deep in the Park” din comuna Drăguțești.

,,Activitățile au avut ca obiectiv depistarea persoanelor care conduc sub influența băuturilor alcoolice ori a substanțelor psihoactive, în vederea scăderii numărului de accidente rutiere. La activități au fost folosite aparatele alcooltest și drug test. Polițiștii, alături de jandarmi, au asigurat climatul de ordine și siguranță publică pe toată durata manifestărilor, astfel încât participanții s-au putut bucura de muzică, fără a se înregistra incidente neplăcute”, a transmis IPJ Gorj.

Peste 200 de polițiști, în stradă, de Sf. Maria

De asemenea, în perioada 12-15 august a.c., peste 200 de poliţişti au acționat, în medie, zilnic, pe raza judeţului Gorj, în cadrul dispozitivului curent de ordine şi siguranţă publică, având ca prioritate prevenirea şi descurajarea oricăror evenimente care ar putea afecta liniştea cetăţenilor şi intervenţia în cazul producerii unor fapte antisociale. Poliţiştii au fost prezenţi în zona lăcaşurilor de cult pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. ,,Totodată, poliţiştii rutieri vor acţiona cu autospecialele dotate cu echipamente de măsurare a vitezei pe tronsoanele intens circulate ale drumurilor naţionale şi judeţene, în scopul prevenirii accidentelor rutiere, a fluidizării circulației, combaterii vitezei excesive și a consumului de alcool sau substanțe interzise”, au comunicat, vineri, polițiștii.

M.C.H.