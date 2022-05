Poate Gilortul să atace promovarea?

Gilortul Târgu Cărbunești a ajuns pe locul 2 în play-out-ul Seriei 7. Deși a avut o misiune dificilă pentru a închega, în iarnă, o echipă competitivă, antrenorul Alex Stoica a reușit să salveze formația de la retrogradare înainte de ultimele două runde ale sezonului. Tehnicianul doljean a declarat că un buget mai mare ar putea însemna și un obiectiv mai îndrăzneț în campionatul următor. ,,Am găsit aici o conducere serioasă, care ce promite, și face. Prima mea condiție a fost ca băieții să primească banii la timp, un lucru care se întâmplă din ce în ce mai rar în ligile inferioare. Eu cred că ar trebui un sponsor și câțiva jucători care să aducă un plus, în rest am avea cam tot ce ne trebuie pentru a încerca să facem lucruri bune la Cărbunești și, de ce nu, să ne batem la play-off”, a afirmat Stoica. Principalul Gilortului a recunoscut că nu și-a hotărât încă viitorul, dar sunt șanse să rămână la Cărbunești. ,,Am anumite semnale, cum am avut și prima dată când am venit. Vom vedea ce se va întâmpla. Cu siguranță însă, pentru mine, continuitatea este foarte importantă. Când mă duc undeva, îmi doresc să stau cât mai mult posibil, nu-mi place să schimb des serviciul. La Craiova am reușit să stau 4-5 ani. Şi ca jucător, la fel mă gândeam, să stau cât mai mult. Nu-mi plac schimbările”, a declarat antrenorul. Unul dintre jucătorii cu experiență ai clubului, Dragoș Constantinescu, a declarat că un obiectiv ambițios ar menține fotbaliștii de valoare la echipă. ,,E foarte important ce-și dorește și clubul, eu mi-aș dori să aibă aspirații mult mai mari. De ce nu, la anul să accedem în play-off, cu o construcție pe un grup puternic, ca să ne batem la primele locuri. Este foarte frumos pentru jucători să ajungem la barajul de promovare. Acolo sunt echipe puternice, cu suporteri, te simți fotbalist”, a declarat portarul.

Cătălin Pasăre