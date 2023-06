PNL a inventat încă un motiv pentru care să țină blocată legea 197! Angajații CEO, sute de plângeri penale!

Câteva zeci de mineri au venit ieri la Prefectura Gorj, acolo unde s-a aflat pentru câteva ora șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, să-l întrebe de ce nu aplică legea 197. Actualul Guvern pare să aibă resurse inepuizabile de a inventa noi motive pentru a NU aplica Legea de pensionare a minerilor și energeticienilor.

Este incredibil cum autoritățile, reprezentanții statului pe care noi îi plătim, își bat joc de o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție care obligă casele de pensii să-i pensioneze pe lucrătorii CEO din producție în baza Legii 197 iar aceste instituții nu o fac!

Ticăloșie și lene

De această dată, Daniel Baciu, prefectul Iulian Popescu și senatorul Ion Iordache au susținut în conferința de presă de ieri că mai e nevoie de o modificare legislativă! Legea 197 poate fi aplicată, cu reducerea vârstei de pensionare de 13 ani, dar nu se aplică pentru că a fost introdus un nou amendament în Parlament, care ar oferi mai multe beneficii pensionabililor.

Baciu a declarat că angajații caselor de pensii ar trebui să facă aceeași muncă, de două ori, dacă ar fi aprobat amendamentul aflat acum în circuit legislativ, pentru modificarea Legii Pensiilor, deoarece dosarele calculate la momentul de față ar putea fi recalculate, în cazul în care s-ar modifica legea, iar cei care se pensionează acum ar cere recalculări. Președintele Casei Naționale de Pensii a refuzat să spună ce se va întâmpla dacă amendamentul nu va trece și legea rămâne așa cum este.

,,A ridicat din umeri”

Pe numele lui Baciu, parlamentarul USR Radu Miruță a depus o plângere penală pentru abuzz în serviciu: ,,Legea aceasta a avut frână peste tot. Ce s-a întâmplat și astăzi (ieri,n.r.), frizează absurdul. Condițiile speciale de muncă prevăd mai multe beneficii. Casa Națională de Pensii recunoaște doar două dintre ele, respective reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani.

Nu vor să recunoască ceea ce Înalta Curte spune foarte clar, și anume, bonusul acesta de 50% la vechime care, de fapt, izvorăște din condițiile speciale de muncă prevăzute în Legea 197. L-am întrebat pe domnul Baciu de ce nu aplică legea 197 fie doar și cu ce prevederi sunt recunoscute de casa de pensii și… a ridicat din umeri. Au spus că există un proiect care deja a trecut de Senat pentru a face o altă modificare legislativă…”, a spus parlamentarul. Vicepreședintele Sindicatului Energia, Manu Tomescu, a declarat: ,,Așa cum am bănuit, venirea șefului Casei Naționale de Pensii nu a fost decât un teatru. Acum vor o nouă modificare a legii. Este exact cum am bănuit, au mai scos un motiv pentru care să nu aplice legea. De asta nici nu am participat la aceste discuții, am luat decizia corectă. Așa că, pot spune că vor fi sute de plângeri penale din partea membrilor noștri de sindicat vor fi depuse după fiecare zi de întârziere, de la termenul 45 de zile în care nu vom primi un răspuns de la casa de pensii și, după primul dosar pe care această instituție îl va respinge. De săptămâna viitoare, ne vedem la proteste”, a mai spus liderul.

M.C.H.