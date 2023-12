Plugușorul dacilor

Aho, aho, copii, bărbați,

Stați un pic și nu plecați

Și cuvântu-mi ascultați.

Să vă spun ce mi s-arată,

Să-nțeleagă lumea toată:

Cum că la un an odată

Mândrul rege Decebal

Poposește-n vârf de deal,

Se înalță pe-al său cal

Și în mână-și ia tesacul,

Să înțeleagă tot dacul

Care îi umple regatul,

Că e vremea de schimbare

Pentru cel mic și cel mare;

Cât cuprinde-ntreaga zare.

Zice că: „Nu se mai poate

Măi nepoți și măi nepoate,

Să faceți numai necoapte,

Să munciți tot mai puțin,

Să beți whisky-n loc de vin,

Să duceți viață de chin.

E timpul să vă treziți,

Sculele să pregătiți

Și la muncă să porniți.

Că doar prin muncă se poate

Să ai în viață de toate,

Să mănânci pe săturate.

Pune mâna-nvață carte,

Mergi cu gândul mai departe,

Vezi cum e-n străinătate.

Cată să fii iscusit

Și la toate priceput,

Cum erai tu mai demult!

Nu-nțeleg cum de puturăți

Ca să vă lăsați furați

De străini, dar și de frați.

Parcă ați fi adormit

Și de tot v-ați moleșit,

Cum nu s-a mai pomenit.

Este timpul frați, surori,

Să vă deșteptați în zori,

Să luați roua de pe flori,

Fața voastră să spălați

Și la toți să arătați

Că nu sunteți scăpătați;

Că puteți munci pe rupte.

Munca voastră va da fructe

Și-o să fiți din nou în frunte.

Faceți țara mai frumoasă,

Câmpia tot mai mănoasă

Ca s-aveți belșug pe masă.

Dealu-l faceți roditor,

Duceți apa de izvor

În marea lacurilor,

Și de-acolo în turbine.

Faceți fabrici și uzine

Căci așa vă va fi bine.

Le-avusărăți voi odată;

Erați bravi în lumea toată,

Dar vă fu viața furată

De bandiți și de mișei

Ridicați chiar dintre voi,

Arză-i-ar focul de vii.

Faceți școli și facultăți,

Pentru copii și nepoți,

Ca să poată-nvăța toți

Știința lumii și a voastră.

Puneți multe flori în glastră

Și gutuia la fereastră.

Să-nțeleagă întreaga lume

Că nu e nicio minune.

Să le spuneți drept, pe nume;

Că așa este românul,

Harnic cum nu e niciunul

Și îi este gustos vinul.

Are și tărie țuica,

Și-i plăcută mămăliga

Gătită cum făcea muica.

Și sarmalele-s gustoase,

Câmpurile-au fost mănoase

Că toți au belșug în case.

Faceți-i să vă admire,

Să nu poată să respire,

Să nu-și poată veni-n fire,

Toți cei ce v-au umilit

Și de rău v-au tot vorbit.

Doamne, cât ați pătimit!

Zamolxis v-a sfătuit

Să vă lăsați de băut,

Să vă puneți pe muncit.

Ca astfel să dăinuiască

Vița noastră românească

Peste glia strămoșească.

V-a mai spus să fiți cuminți,

S-aveți grijă de părinți,

Nimic să nu risipiți.

Doar o vorbă vă mai spun:

Că românu-i un om bun,

Pe pământul lui stăpân.

El pe altul nu-l urăște,

Viața-n pace și-o trăiește,

Pe toată lumea iubește.

Dar de-l calci pe bătătură

Și căluș îi pui în gură,

De întreci orice măsură,

Roagă-te la Dumnezeu

Să te apere de rău.

Fiindcă frate, ți-o spun eu,

Codru-i frate cu românul.

Aici doar el e stăpânul

Și nu-mparte cu niciunul

Glia noastră strămoșească.

Dumnezeu să te ferească

De mânia românească”.

Astfel zise Decebal

Și dădu pinteni la cal

Că părea în vârf de deal

Uriaș cu fruntea-n soare

Și cu lumea la picioare,

Ca el nimenea mai mare.

Puse-n teac-al său tesac,

Căciula-ndesă pe cap,

Dealu-acuma părea lac.

Se-nălță precum un gând

Cu pletele albe-n vânt

Și pieri de pe pământ.

Eu vă spun, că îl știu bine,

Peste-un an el iarăși vine

Și te va-ntreba pe tine:

De-ai muncit, de-ai învățat,

Țara dac-ai înălțat,

Dacă-n tină te-ai scăldat.

De-ai făcut cum a spus el,

Dacă ai muncit cu zel,

Sau dacă ai fost mișel.

Iar răspunsul tău măi frate

Îl va scrie el în carte

Și ne-o da la toți dreptate.

Pe cei buni o să-i ajute

Ca să mute orice munte

Și să fie tot în frunte.

Pe cei leneși o să-i certe

Și din somn o să-i deștepte

Să muncească pe-ntrecute.

Dar pe răi și ticăloși,

Pe cei tare păcătoși

Și-n purtare odioși,

Îi va păli cu tesacul,

La picioare le-o sta capul

Că s-au înfrățit cu dracul.

Ne-o-ndemna să ținem țara

Rug aprins, care cu para

Arde rău de tot ocara.

Ne va instrui măi frate

Să fim ageri mai departe,

Să trăim doar în dreptate.

Să stăm treji și de-a călare

Căci în lumea asta mare

Sunt și multe hiene, care

Stau la pândă și poftesc,

Doar la rele se gândesc,

Bunul altuia doresc.

Pentru ei deci, noi, măi frate

Să le pregătim de toate,

Să le dăm pe săturate

Numai bice pe spinare

De-o să țipe-n gura mare

Că se lasă de furare.

Iar de vreți s-aveți un ban,

Să munciți cu mult elan.

La anul și la mulți ani!

Ing. ion VELICI