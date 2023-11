Plecăciuni din partea nordicelor: ,,Acest sport se poate mândri cu locuri precum Târgu Jiu”

CSM Târgu Jiu a eliminat-o din Cupa EHF pe HK Onnereds din Suedia, după două jocuri disputate în orașul lui Brâncuși și adjudecate de formația lui Liviu Andrieș. Dubla înfrângere le-a lăsat, fără îndoială, un gust amar nordicelor, dar reprezentanții echipei adverse au recunoscut superioritatea CSM-ului. Antrenorul Kristian Berndtsson a declarat că diferența s-a făcut în apărare, iar atmosfera a apăsat pe umerii formației sale. ,,A fost un meci dificil. După jocul de sâmbătă am crezut că le cunoaștem mai bine și cred că ne-am apărat bine în debutul confruntării. Din păcate, nu am reușit să marcăm suficient, asta și din cauza faptului că portarul vostru a avut o prestație remarcabilă în prima repriză. Am început partida rău și asta a contat pentru că știam că vom avea o misiune dificilă. Suntem o echipă nouă în competiție, cu multe jucătoare tinere, care nu au mai fost în această situație. A fost o atmosferă total diferită față de cea din Suedia, un altfel de handbal. Fanii sunt diferiți, țipă și înainte de meci. Am învățat din această experiență și ne va fi de folos pe viitor”, a declarat principalul oaspetelor.

Conducătoarea de joc a suedezelor Siv Aabech a admis că stilurile celor două echipe sunt foarte diferite. Jucătoarea daneză a folosit cuvinte mari când i-a descris pe fanii gorjeni, dar și mediul în care s-au disputat confruntările din preliminariile EHF. ,,A fost un meci greu, care nu a decurs așa cum ne așteptam. Am avut mari dificultăți în atac, deși am început meciul bine în apărare. Am marcat cu greu goluri, asta și datorită portăriței voastre care a apărat foarte bine. Aș putea spune că practicăm un handbal destul de diferit și a fost destul de greu pentru noi să ne pliem pe atacul echipei de aici. Am încercat să avem o apărare mai bună după primul meci. În liga suedeză se joacă mai mult fizic, în schimb jucătoarele voastre au o tehnică superioară. Sunt jucătoare inteligente și din această cauză ne-a fost foarte greu. Astfel de fani aduc cinste handbalului. Acest sport se poate mândri cu locuri precum Târgu Jiu, deci pentru noi a fost o experiență frumoasă, deși amară, pentru că am ratat calificarea”, a spus sportiva nordicelor. CSM Târgu Jiu s-a impus cu 29-27, respectiv 26-23. Ambele jocuri au avut loc în România, după o înțelegere între oficialii celor două formații.

Cătălin Pasăre