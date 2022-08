Play-off și la Liga 5 din Gorj

Asociația Județeană de Fotbal Gorj a decis ca, în viitorul sezon, Liga 5 să conțină 22 de echipe. Formațiile vor fi împărțite în două serii, iar la finalul campionatului regular, primele trei echipe din fiecare serie vor juca în play-off pentru stabilirea campioanei. AS Unirea Drăgotești, AS Gilortul Bengești, AS Energetica Tismana, AS Viitorul Plopșoru, AS Scoarța, AS Știința Popmond Plopșoru, AS Dinamo Inter Stănești, AS Foresta Văgiulești, AS Flacăra Roșia de Amaradia, CSC Dănești, CS Dumbrava Cîlnic, AS Pandurii Padeș 2019, AS Știința Godinești, AS Bradul Polovragi, AS Triumful Borăscu, AS Viitorul Brănești, AS Viitorul Cătunele, AS Unirea Bolboși, CS Știința Drăguțești, AS Viitorul Logrești, AS 7 Noiembrie Costești, AS Prigoria au fost înscrise în acest eșalon în ediția de campionat 2022-2023. Reamintim că Liga 4 va conține 14 echipe în următorul campionat. Pandurii Târgu Jiu și AS Jupânești fiind primite, săptămâna trecută, în serie. Prima etapă va fi programată pe 10 septembrie, iar după o săptămână va începe și Liga 5.

Cătălin Pasăre