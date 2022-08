Pierdere ireparabilă, doliu în învățământul din Gorj!

Doamna profesor Elena Roată a murit, astăzi, după ce și-a pierdut cunoștința căzând în stradă, în centrul orașului Tg Jiu. Ambulanța a venit la fața locului dar, din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru ea. Este o pierdere ireparabilă pentru comunitate și mai ales pentru învățământul gorjean.

Din primele informații, ar fi suferit un infarct miocardic.

Aceasta era unul dintre cei mai apreciați profesori ai Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” și oameni de cultură. Dumnezeu s-o odihnească!

Șocul acestei vești dureroase a încărcat pagina de Facebook a CNTV cu zeci de mesaje de condoleanțe:

”Rar, foarte rar asa un dascal! A fost o onoare pentru mine sa va am ca profesor in anii de liceu! Sincere condoleante familiei! Nu o sa va uitam niciodata, doamna profesoara!”, ”In-cre-di-bil !Raiul este , de astăzi , mai bogat! Dumnezeu să – i ocrotească veșnicia începută mult prea devreme…”, ”Drum lin către ce este mai bun, Draga mea DOAMNĂ! Nu pot vorbi la trecut despre dumneavoastră! Sunteți mentorul meu și veți rămâne mereu! Vă iubesc mereu!”, ”A fost un om de valoare și un profesor de excepție!Dumnezeu s-o odihneasca in pace”, ”Drum lin printre ingeri! Refuz sa accept asa veste! Ramineti in sufletul si amintirile mele, un Om si pedagog, cum rar intilnesti!”, ”Condoleante! O doamna profesoara si diriginta de exceptie! Odihna vesnica! ”, ”Cât mi am dorit să nu fie adevărat! Sincere condoleanțe! Mare pierdere! Dumnezeu să o odihnească în pace și liniște! ”, ”

Doamne, speram sa nu fie adevărat.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Condoleanțe familiei!”.