Petev, contract pe 3 ani cu Craiova

Ivaylo Petev a fost prezentat, oficial, ca antrenor al Universității Craiova. Tehnicianul bulgar a semnat un contract valabil până în 2026. În vârstă de 48 de ani, Petev și-a legat cariera de fosta campioană a Bulgariei, Ludogorets, echipă pe care a preluat-o din Liga a 3-a și cu care a reușit să câștige trei titluri. AEL Limassol (octombrie 2013 – noiembrie 2014), Dinamo Zagreb (septembrie 2016 – iulie 2017), Omonia Nicosia (decembrie 2017 – martie 2018) sau Jagiellonia (decembrie 2019 – iulie 2020) sunt alte repere din cariera lui Petev, care a fost și selecționer al Bulgariei și Bosniei. Tehnicianul își dorește să facă din Universitatea o echipă europeană și spune că s-a simțit foarte dorit în Bănie. Va debuta în meciul cu marea rivală, Dinamo București. „Universitatea Craiova este echipa care m-a dorit cel mai mult din cariera mea, asta înseamnă respect. Am jucat şi cu jucători români pe vremuri, am antrenat români, urmăresc acest campionat şi părerea mea este bună despre fotbalul românesc. Oriunde te duci, munca este la fel, trebuie să lucrezi cu toată inima şi să dai maximum. Fiecare trebuie să dăm totul, pentru ca Universitatea să arate cum trebuie, ambiţiile mele şi ale patronului sunt aceleaşi. Dacă nu eşti 24 de ore implicat, este greu să obţii ceva. Aş fi cel mai fericit să luăm titlul, dar în acest moment nu este cel mai important lucru, ci trebuie să pregătim echipa şi să câştigăm. Craiova are tot ca infrastructură, are jucători cu potenţial, trebuie să muncim şi să mergem într-o direcţie corectă. Am văzut multe meciuri ale Craiovei şi ştiu jucătorii, dar e important să-i cunosc de aproape, ce profil au şi, în funcţie de asta, vom adopta şi un sistem de joc potrivit. Munca este muncă în orice club, nu consider că este un pas înapoi venirea la Craiova, eu şi echipa mea o să dăm totul pentru a avea rezultate bune şi să mulţumim oamenii. Proiectul este foarte important, am venit aici pentru proiect şi pentru acest om, Mihai Rotaru. Aşteptările sunt mari, este normal, avem potenţial şi putem câştiga orice meci atunci când lucrăm cum trebuie. Ştiu despre rivalitatea cu Dinamo, indiferent în ce formă sunt ei, numele este mare, orice meci e greu, e important cum o să acţionăm noi în acest meci, sper să ne prezentăm bine şi să câştigăm”. A fost prima conferință de presă la care a participat finanțatorul “juveților”, Mihai Rotaru. Cel din urmă a declarat că are alte așteptări de la Ivaylo Petev față de “principalii” cu care a lucrat până acum. “Întotdeauna mi-am dorit un manager la Craiova, să coordoneze clubul, să dezvolte scoutingul, academia. Negocierile au început, din punctul meu de vedere, la Bansko, unde am stat în aceeaşi bază, astă-vară. M-a atras, în primul rând, motivaţia lui. Nu au fost probleme la negocieri, avem aceeaşi abordare în ceea ce priveşte un club de fotbal, fiindcă nu suntem o echipă, ci un club de fotbal, tot ce presupune tradiţie, suporteri, valori, fotbalişti”, a spus Mihai Rotaru. Meciul de debut al lui Petev are loc pe Stadionul “Ion Oblemenco”, duminică, de la ora 16.00.

Cătălin Pasăre