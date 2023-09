Astăzi începe anul școlar 2023-2024 pentru 2.700.000 de elevi din România.

Anul școlar 2023-2024 se încheie la data de 31 august 2024 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Prin excepţie, se stabilesc următoarele: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 14 iunie 2024.