Peste 250 de rovinăreni, la acțiunea Let’s do it Romania!

Ediția din acest an a campaniei „Ziua națională de curățenie” – Let’s do it, România! s-a bucurat de un real succes și la Rovinari. În doar câteva ore, voluntarii participați la acțiune au luat la pas fiecare părticică din oraș și au reușit să strângă zeci de saci cu deșeuri menajere mărunte.

„Cu fiecare an care trece, gunoaiele aruncate la întâmplare sunt tot mai puține, iar pentru asta le mulțumim tuturor locuitorilor care au înțeles importanța pastrarii curățeniei. În același timp, le mulțumim și angajaților de la Servciul de Iluminat Public care se ocupă cu menținerea curățeniei in oraș. La acțiunea de ecologizare de astăzi au participat peste 250 de persoane, angajați ai primăriei, Servicii Publice Locale, Poliție Locală, Serviciul de Iluminat Public, Serviciul de Pază, consilieri locali, elevi și profesori, simpli cetățeni, dar și bunicii din cadrul proiectului Bunicii comunității Rovinari”, a declarat Robert Filip, primarul orașului Rovinari.