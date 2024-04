Au strâns peste 200 de saci de deșeuri de pe malurile râului Bistrița

În fiecare an, între 14 martie – Ziua Mondială a Râurilor și 22 martie – Ziua Mondială a Apei este sărbătorită Săptămâna Apelor.

Direcția Județeană de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj a marcat ziua „Cu Apele Curate”, pe 31 martie, împreună cu Asociația „Team for Next Generation”, Liceul Teologic din Târgu Jiu și câțiva localnici, pe malurile râului Bistrița, zona Frâncești-Gureni, comuna Peștișani, la o acțiune de igienizare.

„Mulțumim tuturor celor 56 de participanți, adulți și tineri adolescenți, veniți cu voie bună și energie pentru a da o mână de ajutor și a ne bucura totodată de aer proaspăt în sânul naturii! Recunoaștem că ne-ar plăcea să nu mai fie nevoie de astfel de activități de igienizare și să mergem în natură doar pentru aerul și energia mai curate decât cele din oraș, dar având în vedere imaginile din unele poze, se pare că încă mai avem de lucru și la acest capitol numit «Dovadă de Civilizație»”, a precizat Irina Sîrbu, președinte Asociația „Team for Next Generation”.

Acțiunea face parte din Programul „Cu Apele Curate”, lansat în 2019 de Asociația „Mai Mult Verde” și Lidl România, ca un apel la implicare în combaterea și prevenirea poluării cu plastic a apelor, adresat membrilor comunităților și autorităților publice din localitățile riverane, a declarat Luis Popa, directorul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj.

S-au strâns peste 200 de saci de deșeuri, care au fost ridicați de operatorul de salubrizare.