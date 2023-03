Peste 100 de persoane condamnate, „în grija” unui consilier de probațiune din Gorj

Consilierii de probațiune sunt cei care se ocupă de supravegherea persoanelor cu abateri la legea penală care nu ajung în penitenciar. Anul trecut, Serviciul de Probațiune Gorj a înregistrat în evidențe un număr de 1.330 de persoane care au fost sancționate sau condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni. La finalul anului erau active 865 de dosare de probațiune, rezultând astfel, în medie, un număr de 108 persoane supravegheate aflate în evidența fiecărui consilier de probațiune. Serviciul de Probațiune Gorj funcționează cu opt consilieri, incluzând și șeful serviciului.

În anul 2022, consilierii Serviciului de Probațiune Gorj au fost prezenți la 52 de comisii de eliberare condiționată în cadrul Penitenciarului Târgu Jiu. A fost analizată situația a 530 de deținuți, iar consilierii au formulat 89 de recomandări pentru persoanele cu un rest de pedeapsă mai mare de doi ani, cu privire la măsurile și obligațiile ce pot fi impuse de către instanța de judecată în cazul dispunerii liberării condiționate a deținutului.

În plus, cei opt consilieri de probațiune au participat la punerea în executare a 31 de măsuri educative neprivative de libertate, după cum urmează: 14 asistări zilnice, două condamnări la sfârșit de săptămână, două stagii de formare civică și 14 supravegheri.

„Raportat la obligațiile ce pot fi impuse pe perioada de supraveghere persoanelor sancționate sau condamnate penal, s-a monitorizat modalitatea de îndeplinire a obligației de a urma un curs de calificare profesională în rândul a 55 de persoane, modul în care 6 persoane s-au supus măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală, obligația de a nu comunica cu victima sau cu membrii de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea, în cazul a 7 persoane, obligația de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanței, pentru un număr de 50 de persoane supravegheate, obligația de a nu conduce autovehicule pentru 9 persoane sancționate penal și obligațiile de a nu deține, a nu folosi și purta nicio categorie de armă, precum și să nu ocupe sau să nu exercite funcția, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, pentru câte o persoană supravegheată”, a anunțat Serviciul de Probațiune Gorj. O obligație stabilită în mod majoritar în cazul persoanelor condamnate la pedepse cu închisoarea, cu suspendarea executării sub supravegherea serviciului de probațiune, este reprezentată de prestarea de muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile sau între 30 și 60 de zile, în cazul persoanelor față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

Astfel, în anul 2022, Serviciul de Probațiune Gorj a coordonat și supravegheat modalitatea în care un număr de 635 de persoane supravegheate au efectuat muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul instituțiilor din comunitate stabilite.

În plus, peste 200 de persoane au participat anul trecut la un program de reintegrare socială, probațiunea fiind o alternativă la pedepsele privative de libertate.

I.I.