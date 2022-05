Performanță istorică în domeniul realității virtuale: gorjeanca Ioana Mischie înscrie România pe harta inovației imersive obținând primul premiu META european

Proiectele de realitate virtuală Human Violins (un tribut interactiv adus muzicii vindecătoare) și Tangible Utopias (Odiseea orașelor futuristice inspirate de viziunea copiilor din întreaga lume), două francize imersive inițiate și regizate de Ioana Mischie, au câștigat primul grant Meta din Europa, numărându-se printre cei trei câștigători din întreaga lume. Prestigioasa distincție a fost oferită de organizația europeană Women in Immersive Technologies în cadrul primei ediții a programului Immersive Creators Catalyst, constând în sprijin oferit pentru extinderea proiectelor.

Ambele proiecte virtuale s-au bucurat de un parcurs internațional de excepție, fiind dezvoltate în cadrul Biennale College Cinema VR, Torino XR Stories (Human Violins) sau Cannes XR, VR Days IFM, Stereopsia – Booster Award (Tangible Utopias). Primul oraș futuristic din Tangible Utopias, The Spheres City, a câștigat Open Frame Award în cadrul GoEast IFF, aducând astfel primul premiu unei francize VR românești. Ca o notă personală, regizoarea a menționat că “ambele proiecte sunt un omagiu adus părinților mei, care au avut o pasiune infinită pentru muzică, folclor, pentru imaginație și acțiune civică încă de când erau copii.”

Women in Immersive Technologies este primul ONG european care beneficiază de un parteneriat cu META pentru a crea un metavers cu responsabilitate și etică sporită. Asociația reunește 2700 de membri și coordonează numeroase programe pentru propulsarea tinerelor talente din domeniile XR. Prima ediție a programului Immersive Creators Catalyst a nominalizat opt proiecte VR internaționale de top, din țări precum Franța, SUA, UK, Germania, India, România, Norvegia, Belgia și Canada. Printre casele de producție nominalizate s-au numărat nume sonore multi-premiate precum Atlas VR, Red Corner sau Floreal Films.

Nominalizările s-au făcut în urma consultărilor cu cele mai recunoscute programe europene dedicate mentoratului VR precum Biennale College Cinema VR sau Stereopsia – European Creators Lab. Trei proiecte internaționale au fost desemnate câștigătoare de către juriul alcătuit din Raffaela Camera (Head of Brands, Unreal Engine Epic Games), Leen Segers (manager a studio-ului Miles Ahead, co-fondatoare a Women in Immersive Technologies) și Peggy Schoenegge (curator, speaker și cultural manager). Printre cele trei proiecte câștigătoare s-a numărat și Blood Speaks: Maya – the birth of a Superhero, cu o poveste emoționantă menită să transforme un aspect tabu într-o superputere feminină, dar și proiectele românești care au captivat decidenții din juriu.

Motivația juriului internațional pentru proiectul românesc VR Human Violins a evidențiat abilitatea proiectului de a reda “o poveste poetică interactivă ce va impresiona prin muzica transformativă și prin mecanismele creative și interactive care vor încânta iubitorii de muzică.”

Motivația juriului internațional pentru încurajarea proiectulului VR Tangible Utopias a identificat “o abordare unică menită să implice copiii și să le traducă ideile în lumi vizuale promițătoare, onirice. Direcția artistică puternică este menită să intensifice impactul social și să ajute la diseminarea unui mesaj pozitiv în lume.”

“Premiile ne încurajează să continuăm un demers considerat avangardist până astăzi. Suntem extrem de recunoscători juriului pentru investiția de încredere. Ne propunem să dezvoltăm o nouă dimensiune în VR pe care o denumim generic etic-tainment: francize imersive dezvoltate nu doar estetic, ci și etic sau metodologic la un nivel state of the art. Idealul nostru este să ajungem să creăm proiecte trans-generaționale, trans-reale, trans-disciplinare, transmedia care să abordeze holistic teme ce pot avansa condiția umană.” a adăugat Ioana Mischie, artist și futurist transmedia.

Lumile VR sunt produse majoritar de Asociația Storyscapes, în colaborare cu partenerii din România și din afara țării – o constelație de asociații, start-up-uri VR, studio-uri audio-vizuale. Din echipele creative fac parte artiști transdisciplinari cu specializări distincte: artiști 3D, arhitecți, muzicieni, sound designers, programatori, actori, producători imersivi. Printre membrii ambelor echipe se numără: Alexandru Pop (art director), Adrian Tăbăcaru (compozitor și artist Unreal), Ina Bozdog (sound design). Evoluția proiectelelor poate fi urmărită pe website sau pagina de Facebook a Tangible Utopias și pe pagina oficială a Human Violins.

Pe plan național, ambele proiecte au fost co-finanțate de Administrația Fondului Cultural Național. Distincția internațională oferită proiectelor VR propulsează în premieră România printre țările producătoare de VR artistic inovator, deschizând orizonturi noi de promovare, finanțare și creație imersivă.

Asociația Storyscapes este prima asociație din România axată pe transmedia storytelling, inițiată în 2013. Asociația reunește trei direcții exploratorii activând ca hub artistic, educațional și de cercetare. Pe plan artistic, a facilitat numeroase proiecte inovatoare cu impact social la nivel local și internațional precum Government of Children, Tangible Utopias, DreamNA, I Wonder IF Peace Knows How To Fight, Human Violins, Fairyscapes, expuse în țări precum SUA, Franța, China, Australia, Cehia.

Ioana Mischie este cineastă de origine română (scenarist/regizor), artist și futurist transmedia, multi-premiată pentru film, VR și pentru concepte inovatoare, numărându-se printre pionierii domeniului transmedia din România. Proiectele sale cinematografice și interactive au călătorit la peste 250 de festivaluri la nivel mondial (Palm Springs ISFF, IFF Hamptons, IFF, Thessaloniki IFF), fiind premiate de The Webby Awards, Golden Drum, South by Southwest Hackathon, The Steamer Salon, D&AD, Stereopsia sau dezvoltate în cadrul Berlinale Talents – Script Station, Biennale College Cinema VR, Sundance Workshop – Capalbio, Cannes International Screenwriters Pavilion. Absolventă a UNATC, în perioada 2017-2018 a fost bursieră Fulbright în cadrul USC – School of Cinematic Arts, din Los Angeles, California pentru a studia transmedia storytelling și realitate mixtă în vederea lucrării doctorale, demers de cercetare finalizat cu Summa cum laude. A debutat în calitate de regizor la Channel 4 în Marea Britanie (cu două seriale de documentar online cu un număr record de vizionări în UK). A co-fondat numeroase inițiative menite să încurajeze moduri de exprimare noi: STORYSCAPES, Noe-Fi Studios, Eastern European XR Alliance. A fost speaker TEDxWomen Bold and Brilliant și membră a Women in Film and Television Los Angeles. În prezent, dezvoltă proiecte cu un grad sporit de inovare audio-vizuală și predă cursuri transmedia în cadrul UNATC și UBB. Imaginând lumea ca un loc de joacă neo-creativ, Ioana consideră că povestitorii sunt “arhitecți ai viitorului” (Buckminster Fuller).

