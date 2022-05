Pensionar MAI, băut la volan

Un gorjean a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan. La Târgu-Jiu, bărbatul a primit doar o amendă penală, de 3.600 de lei, însă magistrații Curții de Apel Craiova au schimbat sentința.

Bărbatul are peste 55 de ani și este pensionar MAI. El a ajuns în vizorul anchetatorilor pentru o faptă comisă anul trecut, la finalul lunii mai.

„În după-amiaza zilei de 29.05.2021, în jurul orei 18:00, organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Oraş Rovinari, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN 66, sat Bâlteni, au procedat la oprirea regulamentară a autoturismului marca Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare (…), care circula din direcţia Peşteana Jiu către Vlăduleni. Întrucât inculpatul emana halenă alcoolică, organele de poliţie au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest Drager, care a indicat o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat, conform testului de la ora 18:06, însuşit de inculpat, prin semnătură”, potrivit rechizitorului.

Bărbatul a fost dus la Spitalul Orăşenesc Rovinari, în vederea prelevării de mostre biologice de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei.

La audieri, bărbatul a recunoscut că a băut mai multe pahare de vin de casă. A mers la locuința unui prieten din comuna Bâlteni, pentru a-l invita la un grătar, iar aici s-a cinstit cu doi litri de vin de casă.

Procurorii gorjeni nu au fost de acord cu sentința de la Târgu Jiu, atacându-o cu apel: „S-a arătat că, deplasarea inculpatului cu autovehiculul, fiind sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie în sânge de 2,35 g%o alcool pur în sânge – prima probă, a reprezentat un pericol major pentru siguranța celorlalți participanți la trafic, reflexele necesare pentru a conduce autoturismul fiind semnificativ diminuate”.

Pentru că și-a recunoscut fapta și nu are antecedente, bărbatul a fost condamnat la închisoare cu suspendare.

„Curtea apreciază că prin condamnarea la o pedeapsă minimă de 8 luni închisoare se poate atinge scopul preventiv educativ al pedepsei.

Ținând seama de persoana infractorului şi de conduita avută de acesta înainte şi după comiterea infracţiunii, aplicarea imediată a pedepsei nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru un termen de supraveghere de 2 ani”, a motivat instanța, sentința dată la finalul săptămânii trecute fiind definitivă.

În plus, pensionarul va trebui să lucreze două luni, neplătit, în folosul comunității.

I.I.