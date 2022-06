Pedofil condamnat la ani buni de închisoare!

Un caz mai puțin, chiar deloc, mediatizat de autoritățile judiciare din Gorj, dar cu care s-ar putea mândri oricând, a ajuns acum în faza pronunțării unei sentințe penale de către o instanță de judecată. Un bărbat de 44 de ani dintr-o localitate din Neamț, fără vreo ocupație anume, a primit la Târgu-Jiu ani buni de pușcărie pentru fapte care au legătură cu acuzații grave ce i-au fost aduse de anchetatorii gorjeni. Adrian Gal obișnuia să „contacteze” pe rețelele de socializare fete minore, iar după ce le agăța se folosea de poze ale acestora pentru a obține diverse avantaje. Totul a mers fără cusur până când în plasa individului a picat o adolescentă din Gorj, care s-a plâns la timp autorităților. Așa s-a ajuns ca, după deschiderea anchetei penale, procurorii să descopere mai multe victime ale bărbatului. Unele dintre fete nu au fost de acord să depună plângere împotriva lui, dar la dosar s-au strâns suficiente probe care să ducă acum la condamnarea lui. Una dintre ele, în schimb, a avut acces la unul dintre conturile folosite de inculpat pe rețelele de socializare și așa a putut descoperi că și alte minore aveau discuții cu individul care le seducea și le declara dragoste veșnică. Bărbatul se prezenta ca fiind un băiat minor din Timișoara, cu părinții medici. Le spunea fetelor că are o soră mai mică decât el, cu care întreține relații intime și astfel le convingea să îi trimită fotografii indecente, de care părinții nu aveau habar. Gal ar avea la dispoziție 2 decenii de acum încolo să se gândească la faptele sale, dacă sentința de la Târgu Jiu rămâne nemodificată. „Condamnă inculpatul Gal Adrian la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă(…). Condamnă inculpatul Gal Adrian la pedeapsa de câte 3 ani închisoare pentru 3 infracţiuni de corupere sexuală a minorilor,(…), (cu privire la partea civilă G CC şi persoanele vătămate B AN şi T L-N)(…)Condamnă inculpatul Gal Adrian la pedeapsa de câte 3 ani închisoare pentru cinci infracţiuni de participaţie improprie la infracţiunea de pornografie infantilă, (…), (cu privire la părţile civile G C-C, F G-A şi persoanele vătămate B A-N, T L-N, P L-A)(…)Condamnă inculpatul Gal Adrian la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de viol(…). Condamnă inculpatul Gal Adrian la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj,(…)Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului pentru faptele deduse judecăţii în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, la care adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse (3 ani+3 ani+3 ani+3 ani+3 ani+3 ani+3 ani+ 3 ani+3 ani+3 ani, respectiv, 30 ani:3=10 ani), urmând să execute în total 20 ani închisoare”, a decis Tribunalul Gorj în ultima zi a lunii mai. Instanța a stabilit și despăgubiri pe care inculpatul va trebui să le achite victimelor sale, sumele nefiind unele de neglijat. „Admite acţiunile civile formulate de părţile civile G C-C, F G-A şi F A-R prin reprezentanţii legali şi obligă inculpatul Gal Adrian să plătească: -părţii civile G C-C, prin reprezentant legal, suma de 10.000 euro, reprezentând daune morale; -părţii civile F G-A, prin reprezentant legal, suma de 20.000 euro, reprezentând daune morale; -părţii civile F A-R, prin reprezentant legal, suma de 20.000 euro, reprezentând daune morale. Ia act că nu s-au constituit părţi civile persoanele vătămate B A-N prin reprezentant legal F A A M; P L-A, prin reprezentant legal A.V.; T L N, prin reprezentant legal T A N. În baza art. 276 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la 200 lei cheltuieli judiciare faţă de reprezentantul legal al părţii civile F G A, reprezentând taxă psihoterapie”, a decis instanța de judecată. Magistrații l-au mai obligat pe inculpat să achite și statului 5200 de lei cheltuieli judiciare. Verdictul de acum nu este definitiv și poate fi contestat pe parcursul a zece zile de la comunicarea sentinței.

Gelu Ionescu