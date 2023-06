Pedeapsa primită de un șofer prins drogat la volan

Un tânăr din Gorj, prins drogat la volan, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, 60 de zile de muncă în folosul comunității și la plata unor cheltuieli judiciare în valoare de 2.500 de lei. Sentința nu este definitivă.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere de droguri de risc pentru consum propriu şi conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Faptele s-au petrecut în urmă cu trei ani.

Potrivit rechizitoriului, bărbatul „a deţinut, fără drept, în vederea consumului propriu, droguri de risc – cannabis” și „aflându-se sub influența drogurilor de risc și mare risc – cannabis și MDMA, a condus pe drumurile publice, pe DN 66 – Bumbești-Jiu”.

Mașina, în care se aflau alți patru tineri, a fost oprită pentru un control de rutină. „Cu acea ocazie, i-au fost solicitate conducătorului auto documentele sale și ale autoturismului și, întrucât acesta avea geamul portierei din partea sa deschis, din interiorul mașinii s-a simțit un miros înțepător specific unor plante cu efect psihotrop”, potrivit anchetatorilor.

Tânărul a recunoscut că în acea zi a fumat trei țigări „cu conținut de tutun și marijuana” și că are în autoturism astfel de substanțe interzise.

Polițiștii au verificat mașina, găsind un pliculeț și o folie de staniol cu cannabis în două pachete de țigări ce se aflau în portiera și sub scaunul stânga față. Totodată, cu ocazia controlului corporal asupra unei pasagere din mașină, au fost identificate șase pliculețe din material plastic transparent ce conțineau fragmente vegetale de culoare verde-maro – cannabis.

Bărbatul a fost dus la spital, unde i-au fost recoltate probe de sânge și urină, pentru a se stabili dacă se afla sub influența drogurilor.

Tinerii urmau să petreacă seara la Curtișoara, la locuința unuia dintre ei. S-au plimbat puțin cu mașina prin orașul Bumbești-Jiu și au fumat două joint-uri cu cannabis. Nu au mai ajuns la distracție, fiind opriți de poliție.

Gorjeanul a recunoscut că este consumator de cannabis și MDMA de câțiva ani, intrând în contact cu drogurile de la vârsta de 16 ani. Ultimele le achiziționase cu suma de 50 lei/pliculeț, în timp ce se afla la un club.

Pentru că nu are antecedente penale, tânărul a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare, pe un termen de supraveghere de doi ani. „Tribunalul reține că inculpatul a condus autoturismul sub influența drogurilor de risc și de mare risc, consumul unor astfel de substanțe afectând percepția, reflexele şi coordonarea, modificând capacitatea persoanei de a conduce un autoturism prin efectele sale”, a motivat instanța.

Sentința pronunțată la sfârșitul acestei luni nu este definitivă.

