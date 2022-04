Pedeapsă pentru furt de lemne

Un gorjean care a fost prins tăind arbori în urmă cu mai mulți ani a primit acum sentința din partea judecătorilor la acuzațiile de furt ce i-au fost aduse de procurori. Bărbatul, de loc din Văgiulești, a recunoscut acuzațiile formulate împotriva sa în fața judecătorului de caz și, astfel, și-a ușurat pedeapsa, primind o condamnare cu suspendare, care îi poate însă complica situația din cazier în cazul în care ar recidiva în următorii ani. „Condamnă la pedeapsa de 1(unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate (…), condamnă inculpatul la pedeapsa de 1(unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt de arbori (…) constată concurente faptele şi şi aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 1 an închisoare, la care adăugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 4 luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani”, a decis Judecătoria Motru. Bărbatul are obligația să presteze și 60 de zile de muncă în folosul comunității, dar și să respecte o serie de restricții, el fiind la dispoziția autorităților pe perioada în care se află sub supraveghere. Hotărârea magistraților nu este definitivă.

Gelu Ionescu