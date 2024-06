Pe baza protocolului dintre Ministerul Educației din România și Ministerul Educației din Republica Moldova – O noutate educaţională de nivel universitar, demnă de luat în seamă!

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene «Constantin Stere» și Universitatea Americană din Republica Moldova au deschis reprezentanță în România cu sediul în Târgu-Jiu, strada Eroilor numărul 1. Reprezentarea în România este realizată prin prof. univ. dr Adrian Gorun, numit, începând cu 28 aprilie 2024, prorector pentru relația cu România și titular al acestei universități.

Cele două universități funcționează în baza legislației din Republica Moldova, sunt acreditate și dețin acreditare pentru toate programele de studii pentru care organizează admitere. Pregătirea studenților se realizează prin programe cu frecvență redusă (toate acreditate) și programe la cursuri de zi! Se acordă burse studenților merituoși, promovarea a doi ani într-un an pentru studenții cu media generală minim 8 (opt), burse de excelență pentru studenții cu media peste 9,50 (nouă 50%). Universitatea are protocoale încheiate cu state membre ale Uniunii Europene, SUA, China, Japonia, țări din Africa, America Latină, Australia, asigurând mobilități și oportunități tuturor studenților.

Conform legislației din Republica Moldova, aplicabilă în toate activitățile ei, Universitatea «Constantin Stere» oferă șansa pentru a urma o carieră universitară și absolvenților de liceu care nu dețin diplomă de bacalaureat, în următoarele condiții:

1) absolvenții de liceu anterior anilor 2000, fără diplomă de bacalaureat, se pot înscrie la cursuri de licență în orice domeniu, fără nici un fel de restricție, urmând procesul normal aplicat studenților din Republica Moldova;

2) absolvenții de liceu de după anul 2000 care nu dețin diploma de bacalaureat urmează parcursul prin absolvirea colegiului academic cu durată de 3 (trei) ani;

3) înscrierea în anul II (doi) la programul de licență, promovând acest curs în 2 (doi) ani;

4) diplomele obținute se recunosc automat în România pe baza protocolului dintre Ministerul Educației din România și Ministerul Educației din Republica Moldova și a Legii nr. 174/2022/ Universitatea conferă posibilități de documentare pe domenii de studii, iar în lunile iunie-iulie la Chișinău, perioadă în care este programată și sesiunea de examene, când se conferă aceleași facilități. Pregătirea studenților la forma învățământ la distanță se realizează și prin cursuri online, organizate la Târgu-Jiu cu participarea personalului didactic de specialitate din România și Republica Moldova, iar la cursurile de zi, pregătirea se realizează prin cursuri modulare.

5) personalul didactic din România asigură întreaga documentare, suporturi de curs, manuale, consultanță pentru elaborarea lucrărilor de licență, disertație și tezele de doctorat. Sprijină întregul parcurs pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ, respectând criteriile impuse de Agenția de Calitate din Republica Moldova.

O serie de amănunte se obţin prin consultarea directă la sediul reprezentanței din strada Eroilor numărul 1, telefonic sau prin rețelele de socializare. Nivelul tuturor taxelor este sub nivelul taxelor aplicate în România de alte universități.

Pentru studiile masterale, Universitatea «Constantin Stere» creează oferă facilități după cum urmează:

1) studiile organizate în continuarea domeniului – 1,5 ani (exemplu: absolvent de drept la licență și continuarea studiilor cu masterat în domeniul drept);

2) pentru studiile doctorale prin care se schimbă specializarea de licență – 2 ani. De asemenea, la studiile masterale taxele sunt diminuate. Studiile doctorale se pot organiza exact ca în România, indiferent de domeniul de licență și masterat urmat, exceptând dreptul, care solicită în mod obligatoriu un parcurs foarte exact: licență în drept, masterat în drept și apoi înscrierea la doctorat.

Admiterea se organizează în două etape pentru cursurile de licență, colegiu și masterat: Prima etapă: 25 mai – 15 iulie 2024 care asigură înmatricularea certă a candidaților; A doua etapă: 6 iulie – 30 august 2024 pentru locurile rămase disponibile sau suplimentate. Pentru doctorat, preînscrierea care asigură înmatricularea: 25 mai – 30 august 2024; deci, o preînscriere care conferă garanția urmării cursurilor. 1-15 septembrie, pentru locurile eventual suplimentate sau rămase disponibile. Alte informații la sediul din strada Eroilor numărul 1 Telefon: 0773 779 401 disponibil din 25 mai Web site: https://universitateonlinemoldova.ro/ Programele de studii acreditate pentru forma de învățământ la distanță sau cursuri de zi pot fi aflate prin consultări telefonice, la sediul reprezentanței din Târgu-Jiu, strada Eroilor numărul 1, prin televiziune, radio, presa scrisă sau rețelele de socializare. Sunt oferite programe atractive, recunoscute în spațiul internațional, inclusiv în pregătirea personalului didactic. (VG)