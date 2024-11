Patru la rând pentru Juniorii 2

Echipa de handbal masculin Juniori 2 a CSM Târgu Jiu a înregistrat, la finalul săptămânii trecute, o nouă victorie în Seria C a Campionatului Național. Gorjenii s-au impus cu 44-34 în deplasarea de la CSS Râmnicu Vâlcea. A fost al patrulea succes consecutiv pentru echipa lui Vali Popescu. Cătălin Popescu, cu 11 goluri, a fost cel mai bun marcator al oaspeților. Etapa viitoare, pe 15 decembrie, va avea loc derby-ul grupei, când CSM Târgu Jiu primește vizita echipei de pe primul loc, CSS Caracal. Doljenii sunt superiori la golaveraj.

LOT CSM TÂRGU JIU JUNIORI 2: Vlad Mezdrea, Mihai Bordușanu, Mario Stancu 3g, Ianis Penescu 4g, Andrei Mornea, Alexandru Ungureanu, David Bîrlete 3g, David Honcioiu 10g, Mihnea Ciobanu 2g, Luca Hortopan 2g, Rareș Bruciu, Vlad Călinoiu 4g, Robert Guran 4g, Narcis Popescu 1g, Cătălin Popescu 11g.

,,Băieții au jucat foarte bine, au avut dorință mare joc, dupa pauza competițională, au intrat motivați în joc, iar victoria a venit așa cum era și normal. Am intrat bine în meci, ne-am distanțat rapid, iar acest lucru ne-a oferit o mai mare siguranță în jocul nostru. Am dominat categoric, iar victoria este una pe deplin meritată”, a declarat antrenorul Vali Popescu

Cătălin Pasăre