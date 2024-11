Patru institute acreditate să facă sondaje la ieșirea de la urne

Biroul Electoral Central a acreditat ARA Public Opinion SRL să efectueze sondaje la ieşirea de la urne la primul şi al doilea tur de scrutin al prezidenţialelor, la nivel naţional.

Operatorii de sondaj au acces, în baza acreditării date de BEC, în imobilele în care funcţionează secţiile de votare, în curţile acestora, în intrările în curţi, în jurul sediilor secţiilor de votare, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 500 de metri, fără a avea acces în interiorul încăperilor în care sunt organizate secţiile de votare.

Au mai fost acreditate să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne, la nivel naţional, la alegerile pentru preşedintele României: Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE și The Center for International Research and Analyses (CIRA).